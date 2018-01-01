Луцькі спортсмени вибороли «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 15:46
Лучани зайняли друге місце на чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед ДЮСШ та СДЮШОР, який відбувся в Івано-Франківську.
Про це повідомляють на сторінці департмаенту сім'ї, молоді та спорту Луцькрадиу соцмережі Facebook.
У повідомленні вказують, що призерами стали спортсмени комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивноа школа №3 Луцької міської ради". Саме вони зайняли друге місце в командному чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед ДЮСШ та СДЮШОР.
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Про це повідомляють на сторінці департмаенту сім'ї, молоді та спорту Луцькрадиу соцмережі Facebook.
У повідомленні вказують, що призерами стали спортсмени комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивноа школа №3 Луцької міської ради". Саме вони зайняли друге місце в командному чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед ДЮСШ та СДЮШОР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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