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Луцькі спортсмени вибороли «срібло» на чемпіонаті України

Луцькі спортсмени вибороли «срібло» на чемпіонаті України
Лучани зайняли друге місце на чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед ДЮСШ та СДЮШОР, який відбувся в Івано-Франківську.

Про це повідомляють на сторінці департмаенту сім'ї, молоді та спорту Луцькрадиу соцмережі Facebook.

У повідомленні вказують, що призерами стали спортсмени комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивноа школа №3 Луцької міської ради". Саме вони зайняли друге місце в командному чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед ДЮСШ та СДЮШОР.

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Теги: спорт, змагання, ходьба
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