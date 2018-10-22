У Нововолинську невідомі обстріляли РАЦС, - ЗМІ
Сьогодні, 11:56
У Нововолинську вандали пошкодили вікна РАЦСу.
Неприємний інцидент трапився у суботу, 20 жовтня, - пише Нововолинськ.com.ua.
За словами очевидців, під стінами закладу того вечора було дуже гамірно. Окрім цього, було чути постріли. Працівники установи на місце події викликали поліцію.
Прокоментувала ситуацію начальник Нововолинського РАЦСу Людмила Савік. Посадовець обурена зовсім не “європейськими” манерами містян, котрі прагнуть у європейське майбутнє. За її словами, працівники РАЦСу після вечірніх перепитій, під розбитим вікном знайшли металеву кульку. Відтак, зробили висновок, що пошкодження виникло в результаті пострілу.
Підраховуючи фінансові збитки Людмила Вікторівна зазначає – розбите вікно обійдеться закладу приблизно у 3,5 тисячі гривень.
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Неприємний інцидент трапився у суботу, 20 жовтня, - пише Нововолинськ.com.ua.
За словами очевидців, під стінами закладу того вечора було дуже гамірно. Окрім цього, було чути постріли. Працівники установи на місце події викликали поліцію.
Прокоментувала ситуацію начальник Нововолинського РАЦСу Людмила Савік. Посадовець обурена зовсім не “європейськими” манерами містян, котрі прагнуть у європейське майбутнє. За її словами, працівники РАЦСу після вечірніх перепитій, під розбитим вікном знайшли металеву кульку. Відтак, зробили висновок, що пошкодження виникло в результаті пострілу.
Підраховуючи фінансові збитки Людмила Вікторівна зазначає – розбите вікно обійдеться закладу приблизно у 3,5 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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