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У Нововолинську невідомі обстріляли РАЦС, - ЗМІ

У Нововолинську невідомі обстріляли РАЦС, - ЗМІ
У Нововолинську вандали пошкодили вікна РАЦСу.

Неприємний інцидент трапився у суботу, 20 жовтня, - пише Нововолинськ.com.ua.

За словами очевидців, під стінами закладу того вечора було дуже гамірно. Окрім цього, було чути постріли. Працівники установи на місце події викликали поліцію.

Прокоментувала ситуацію начальник Нововолинського РАЦСу Людмила Савік. Посадовець обурена зовсім не “європейськими” манерами містян, котрі прагнуть у європейське майбутнє. За її словами, працівники РАЦСу після вечірніх перепитій, під розбитим вікном знайшли металеву кульку. Відтак, зробили висновок, що пошкодження виникло в результаті пострілу.

Підраховуючи фінансові збитки Людмила Вікторівна зазначає – розбите вікно обійдеться закладу приблизно у 3,5 тисячі гривень.


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Теги: Нововолинськ, обстріл
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