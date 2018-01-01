У скільки волинянам обійдеться соціальний продуктовий кошик

За даними офіційної статистики за вересень 2018 року, найдорожчий соціальний кошик у Києві й він коштує 1275грн, а найдешевший можна зібрати в Тернопільській області за 1057грн.Різниця у вартості є трохи більшою за 20%, або 218грн. Однак різниця між середньою заробітною платою в столиці та на Тернопіллі складає вражаючі 80% і купівельна спроможність киянина все одно значно вища, - повідомили директор Української асоціації постачальників торговельних мережСоціальний кошик – це усі продукти, які вважаються соціально важливими та ціни на які підлягають моніторингу Держстату.Таких продуктів тридцять один, а саме: по 1кг пшеничного хліба з борошна вищого та першого ґатунку, 1кг житнього хліба, 0,5кг батону, 1кг рису, 1кг манки, 1кг гречки, 1кг ячні, 1кг пшона, 1кг макаронів, 1кг пшеничного борошна, 1кг цукру, 1л соняшникової олії, 1десяток яєць, 1кг яловичини, 1кг свинини, 1кг сала, по 1кг філе і тушки курятини, 1кг вареної ковбаси, 1кг мороженої риби, 1л молока, 1кг сметани, 1кг кисломолочного сиру, 200гр вершкового масла, 1кг яблук, 1кг капусти, 1кг цибулі, 1кг буряку, 1кг картоплі та 1кг моркви.П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Київ – 1275грн, Київська область – 1197грн, Закарпатська – 1185грн, Херсонська – 1164грн, а Чернівецька область – 1157грн.ТОП - 5 найдешевших регіонів: Тернопілля – 1057грн, Рівненщина – 1089грн, Житомирщина – 1091грн, Вінниччина – 1098грн і Дніпропетровщина – 1105грн.Волинянам доведеться викласти 1124 гривні.А між “першими” та “останніми” опинились: Луганська область – 1157грн, Одеська – 1146грн, Донецька – 1140грн, Полтавська – 1134грн, Черкаська – 1130грн, Івано-Франківська – 1125грн, Волинська – 1124грн, Сумська – 1123грн, Миколаївська – 1121грн, Харківська – 1116грн, Кіровоградська – 1114грн, Хмельницька – 1112грн, Запорізька – 1111грн, Чернігівська – 1109грн і Львівська області – 1108грн.Нагадаємо, що за даними офіційної статистики у вересні 2018 року за місяць подорожчали 75% соціального асортименту продуктів.Відбулось значне зростання вартості всіх видів хліба, макаронів, пшеничного борошна, рису, манки, ячної крупи, пшона, яловичини, свинини, сала, тушки і філе курки, вареної ковбаси, мороженої риби, молока, кисломолочного сиру, сметани, масла, яєць і буряку. Найбільше подорожчало в гривні філе куряче – на 8,3грн. Його вартість перейшла рубіж у 100грн і складає 103,3грн за кілограм. Свинина стала дорожче на 3,2грн і кілограм коштує 117,9грн.Яйця додали 3грн і десяток має середній цінник по країні 24,3грн. У відсотках лідером подорожчання є яйця – 13%, філе курки – 8% та пшоно – 6%.Стали дешевшими 19% продуктів, що підлягають державному моніторингу. Це практично всі овочі, як то цибуля, морква, капуста й картопля, а також яблука та гречка. Найбільше подешевшала за місяць морква – на 3,2грн, або 21%, і її вартість складає 11,9грн за кілограм.Не змінилась ціна на 6% соціального кошику, а саме на соняшникову олію та цукор.