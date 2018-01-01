100 літрів води щосекунди: подробиці гасіння масштабної пожежі на Волині

На Волині рятувальники уже майже тиждень намагаються подолатиПро це в ефірі телеканалу UA: Волинь заявив начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС в області, - йдеться у відео на сторінці телеканалу у соцмережі Facebook.«Шість днів наша служба працює над гасінням пожежі у Маневицькому районі. Інженерна техніка, спеціальні бульдозери розчищають, створюють меліоративні смуги, протипожежні розриви, працюють потужними плугами. На місці пожежі ми зосередили більше 40 чоловік рятувальників, це працівники служби цивільного захисту. Також допомагає населення, волонтери, працівники Маневицького лісгоспу, інші люди. На місці пожежі працює 4 автоцистерни, 5 мотопомп, потужна насосна станція, яка подає більше 100 літрів в секунду води», - розповів Володимир Нестеров про гасіння пожежі.