Допоможіть дитині почути світ: маленькій волинянці потрібні дорогі імпланти

Христинці Манько з Локач, яка не чує.



Мама дівчинки Наталія розповіла, що наразі вдалося лише зібрати третину потрібної суми, - пише



«Кожна людина прагне стати щасливою, бажає здійснення своїх мрій. Всі ми сприймаємо щастя по-різному, але напевно кожен зі мною згодиться, що найбільше щастя це - здорові твої діти. У нашій сім'ї троє чудових діток, проте для повноцінного насиченого життя їм усім потрібні кохлеарні імпланти. Без них вони не чують», – повідомила жінка.



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За її словами, операцію зі встановлення кохлеарного імпланта найменшій Христинці потрібно якомога швидше.



«У донечки зараз саме такий вік, коли вона починає всім цікавитись, спостерігає, розглядає, досліджує.



Для проведення операції потрібно 26 тисяч євро (близько 800 тисяч гривень). Третина суми завдяки друзям, знайомим і незнайомим, добрим, чуйним, милосердним людям вже зібрана. Проте, коштів, яких бракує, нам самим не зібрати. Тому ми звертаємось до всіх небайдужих: ДОПОМОЖІТЬ ХРИСТИНЦІ ПІЗНАТИ СВІТ ЗВУКІВ!!!» – благає жінка.



Діагноз дівчинки: двобічна сенсоневральна глухота.



Картка мами:

5168 7573 4489 6362 (грн.),

5168 7573 5815 9137 (євро) – Манько Наталія Юріївна.

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