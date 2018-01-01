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Литовські митники здали «бляхарів», які на Волині ухилялися від податків

Литовські митники здали «бляхарів», які на Волині ухилялися від податків
На Волині викрили громадян, які хотіли уникнути сплати податків на майже 232 тисячі гривень.

На підставі офіційних даних, отриманих в одному листі від митних органів Литовської Республіки щодо підтвердження факту митного оформлення автомобілів, викрито 4-ьох громадян України, які уникали сплати податків, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Зокрема, мешканець Полтавщини подав через митний пост Луцьк документи на оформлення автомобіля «RENAULT» 2012 року випуску, вказавши його ціну – 1700 Євро. Насправді автомобіль був придбаний у Литві за ціною 4800 Євро. Різниця між сумами фактично сплачених та необхідних до сплати податків - майже 30 тисяч гривень.

Мешканець Сумщини так само «RENAULT», але 2014 року випуску, оформив за ціною, вказаною у рахунку-фактурі: 3500 Євро. Офіційна відповідь з Литви спростовувала – справжня ціна становила 5300 Євро, а сума несплачених митних платежів – більше 15 тисяч гривень.

У такий же спосіб, приховуючи справжню вартість товару, намагалися «зекономити» на митних платежах жителі міст Новоград-Волинський – на майже 50 тисяч гривень та Рівне – майже 37 тисяч гривень.

"Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати у повному обсязі митних платежів, караються відповідно до ст. 485 Митного Кодексу України штрафом у розмірі 300 відсотків несплачених митних платежів. Відповідні справи про притягнення громадян до адміністративної відповідальності передані волинськими митниками на розгляд суду", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ДФС, податки, гроші, бляхи
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Коментарі 1
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Ви дебіли? Які бляхи? Мерещиться вже? Ці авто під розтаможку шли. Аби срач навколо блях робити
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