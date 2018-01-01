Литовські митники здали «бляхарів», які на Волині ухилялися від податків
Сьогодні, 16:54
На Волині викрили громадян, які хотіли уникнути сплати податків на майже 232 тисячі гривень.
На підставі офіційних даних, отриманих в одному листі від митних органів Литовської Республіки щодо підтвердження факту митного оформлення автомобілів, викрито 4-ьох громадян України, які уникали сплати податків, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Зокрема, мешканець Полтавщини подав через митний пост Луцьк документи на оформлення автомобіля «RENAULT» 2012 року випуску, вказавши його ціну – 1700 Євро. Насправді автомобіль був придбаний у Литві за ціною 4800 Євро. Різниця між сумами фактично сплачених та необхідних до сплати податків - майже 30 тисяч гривень.
Мешканець Сумщини так само «RENAULT», але 2014 року випуску, оформив за ціною, вказаною у рахунку-фактурі: 3500 Євро. Офіційна відповідь з Литви спростовувала – справжня ціна становила 5300 Євро, а сума несплачених митних платежів – більше 15 тисяч гривень.
У такий же спосіб, приховуючи справжню вартість товару, намагалися «зекономити» на митних платежах жителі міст Новоград-Волинський – на майже 50 тисяч гривень та Рівне – майже 37 тисяч гривень.
"Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати у повному обсязі митних платежів, караються відповідно до ст. 485 Митного Кодексу України штрафом у розмірі 300 відсотків несплачених митних платежів. Відповідні справи про притягнення громадян до адміністративної відповідальності передані волинськими митниками на розгляд суду", - йдеться у повідомленні.
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На підставі офіційних даних, отриманих в одному листі від митних органів Литовської Республіки щодо підтвердження факту митного оформлення автомобілів, викрито 4-ьох громадян України, які уникали сплати податків, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Зокрема, мешканець Полтавщини подав через митний пост Луцьк документи на оформлення автомобіля «RENAULT» 2012 року випуску, вказавши його ціну – 1700 Євро. Насправді автомобіль був придбаний у Литві за ціною 4800 Євро. Різниця між сумами фактично сплачених та необхідних до сплати податків - майже 30 тисяч гривень.
Мешканець Сумщини так само «RENAULT», але 2014 року випуску, оформив за ціною, вказаною у рахунку-фактурі: 3500 Євро. Офіційна відповідь з Литви спростовувала – справжня ціна становила 5300 Євро, а сума несплачених митних платежів – більше 15 тисяч гривень.
У такий же спосіб, приховуючи справжню вартість товару, намагалися «зекономити» на митних платежах жителі міст Новоград-Волинський – на майже 50 тисяч гривень та Рівне – майже 37 тисяч гривень.
"Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати у повному обсязі митних платежів, караються відповідно до ст. 485 Митного Кодексу України штрафом у розмірі 300 відсотків несплачених митних платежів. Відповідні справи про притягнення громадян до адміністративної відповідальності передані волинськими митниками на розгляд суду", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Ви дебіли? Які бляхи? Мерещиться вже? Ці авто під розтаможку шли. Аби срач навколо блях робити
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