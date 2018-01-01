Порошенко призначив суддю на Волинь

На посаду судді Камінь-Каширського районного суду Влолинської області призначилиПро це йдеться в указі президентавід 24 жовтня.Порошенко призначив на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області Олесю Антонюк.Цим же документом передбачено призначення ще чотирьох суддів в інших регіонах.Олеся Антонюк Володимирівна указом президента України від 12 березня 2012 року призначена на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області строком на п’ять років.Строк її повноважень закінчився 12 березня 2017 року у зв’язку із закінченням строку, на який її було призначено.