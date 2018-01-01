вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Порошенко призначив суддю на Волинь

Порошенко призначив суддю на Волинь
На посаду судді Камінь-Каширського районного суду Влолинської області призначили Олесю Антонюк.

Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка від 24 жовтня.

Порошенко призначив на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області Олесю Антонюк.

Цим же документом передбачено призначення ще чотирьох суддів в інших регіонах.

Довідково:

Олеся Антонюк Володимирівна указом президента України від 12 березня 2012 року призначена на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області строком на п’ять років.

Строк її повноважень закінчився 12 березня 2017 року у зв’язку із закінченням строку, на який її було призначено.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко призначив суддю на Волинь
Сьогодні, 08:03
Вибухали лічильники: газовий інцидент на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 07:06
Попередили про можливі труднощі зі стартом опалювального сезону в Луцьку
Сьогодні, 06:16
Волинський лікар власними силами відновив стоматкабінет для бійців
Сьогодні, 05:15
Бомби у пошті Клінтонів, Обами і Сороса були справжніми
Сьогодні, 03:55
Схожі новини
На Волині у бізнесмена відсудили древню пам’ятку На Волині у бізнесмена відсудили древню пам’ятку
04 жовтень, 22:01
Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці
04 жовтень, 14:34
Судили волинянку, яка незаконно вирощувала мак Судили волинянку, яка незаконно вирощувала мак
04 жовтень, 08:36
На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч
03 жовтень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Порошенко призначив суддю на Волинь
Сьогодні, 08:03
 0
Вибухали лічильники: газовий інцидент на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 07:06
 0
Попередили про можливі труднощі зі стартом опалювального сезону в Луцьку
Сьогодні, 06:16
 0
Волинський лікар власними силами відновив стоматкабінет для бійців
Сьогодні, 05:15
 0
Бомби у пошті Клінтонів, Обами і Сороса були справжніми
Сьогодні, 03:55
 0
Медіа
відео
1/8