Порошенко призначив суддю на Волинь
Сьогодні, 08:03
На посаду судді Камінь-Каширського районного суду Влолинської області призначили Олесю Антонюк.
Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка від 24 жовтня.
Порошенко призначив на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області Олесю Антонюк.
Цим же документом передбачено призначення ще чотирьох суддів в інших регіонах.
Довідково:
Олеся Антонюк Володимирівна указом президента України від 12 березня 2012 року призначена на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області строком на п’ять років.
Строк її повноважень закінчився 12 березня 2017 року у зв’язку із закінченням строку, на який її було призначено.
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Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка від 24 жовтня.
Порошенко призначив на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області Олесю Антонюк.
Цим же документом передбачено призначення ще чотирьох суддів в інших регіонах.
Довідково:
Олеся Антонюк Володимирівна указом президента України від 12 березня 2012 року призначена на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області строком на п’ять років.
Строк її повноважень закінчився 12 березня 2017 року у зв’язку із закінченням строку, на який її було призначено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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