На Волині рятували жінку, яка напилась до білої гарячки





Таке повідомлення отримали місцеві поліцейські, - пише газета



Проте, швидко з’ясувалося, що молодиця уявила себе "потерпілою", будучи добряче п’яною.



Згодом, ситуацію частково прояснила її мама: 200 гривень донька і справді мала перед тим, як іти з дому, але, схоже, потратила їх на випивку з морозивом.



Проте, горохівські поліцейські вирішили, що цей випадок потребує детального встановлення обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із вулиць Горохова жінка репетувала в телефонну слухавку про допомогу, кричала, що два невідомі чоловіки схватили її за горло і вирвали з рук 300 гривень.Таке повідомлення отримали місцеві поліцейські, - пише газета Волинь-нова Проте, швидко з’ясувалося, що молодиця уявила себе "потерпілою", будучи добряче п’яною.Згодом, ситуацію частково прояснила її мама: 200 гривень донька і справді мала перед тим, як іти з дому, але, схоже, потратила їх на випивку з морозивом.Проте, горохівські поліцейські вирішили, що цей випадок потребує детального встановлення обставин.

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