вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині рятували жінку, яка напилась до білої гарячки

На Волині рятували жінку, яка напилась до білої гарячки
На одній із вулиць Горохова жінка репетувала в телефонну слухавку про допомогу, кричала, що два невідомі чоловіки схватили її за горло і вирвали з рук 300 гривень.

Таке повідомлення отримали місцеві поліцейські, - пише газета Волинь-нова.

Проте, швидко з’ясувалося, що молодиця уявила себе "потерпілою", будучи добряче п’яною.

Згодом, ситуацію частково прояснила її мама: 200 гривень донька і справді мала перед тим, як іти з дому, але, схоже, потратила їх на випивку з морозивом.

Проте, горохівські поліцейські вирішили, що цей випадок потребує детального встановлення обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: жінка, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Атовець з Волині виборов «золото» на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 10:23
Повідомили, скільки декларацій підписали лучани з лікарями
Сьогодні, 10:22
На Волині рятували жінку, яка напилась до білої гарячки
Сьогодні, 10:10
Помер радянський актор Микола Караченцов
Сьогодні, 10:10
Натяжні стелі в Луцьку, які зберігають тепло, – «Гарна хата»*
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
У Володимирі п'яна жінка-водій намагалась втекти від поліції. ФОТО У Володимирі п'яна жінка-водій намагалась втекти від поліції. ФОТО
03 серпень, 2016, 09:17
Мати замкнула вдома голодних та хворих дітей і пішла пиячити. ВІДЕО Мати замкнула вдома голодних та хворих дітей і пішла пиячити. ВІДЕО
24 жовтень, 18:08
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
24 жовтень, 11:33
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
24 жовтень, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди піти на вихідні у Луцьку: 26-28 жовтня
Сьогодні, 11:00
 0
Після підписання декларацій зарплати лікарів зростають в рази, – головний медик Луцька
Сьогодні, 10:53
 0
Скільки на Волині коштує м'ясний кошик
Сьогодні, 10:52
 0
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Сьогодні, 10:47
 0
Повідомили, хто може керувати волинським «білим домом»
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8