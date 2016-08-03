На Волині рятували жінку, яка напилась до білої гарячки
Сьогодні, 10:10
На одній із вулиць Горохова жінка репетувала в телефонну слухавку про допомогу, кричала, що два невідомі чоловіки схватили її за горло і вирвали з рук 300 гривень.
Таке повідомлення отримали місцеві поліцейські, - пише газета Волинь-нова.
Проте, швидко з’ясувалося, що молодиця уявила себе "потерпілою", будучи добряче п’яною.
Згодом, ситуацію частково прояснила її мама: 200 гривень донька і справді мала перед тим, як іти з дому, але, схоже, потратила їх на випивку з морозивом.
Проте, горохівські поліцейські вирішили, що цей випадок потребує детального встановлення обставин.
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Таке повідомлення отримали місцеві поліцейські, - пише газета Волинь-нова.
Проте, швидко з’ясувалося, що молодиця уявила себе "потерпілою", будучи добряче п’яною.
Згодом, ситуацію частково прояснила її мама: 200 гривень донька і справді мала перед тим, як іти з дому, але, схоже, потратила їх на випивку з морозивом.
Проте, горохівські поліцейські вирішили, що цей випадок потребує детального встановлення обставин.
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