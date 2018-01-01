Атовець з Волині виборов «золото» на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 10:23
Богдан Оксентюк, який родом з Ковельщини, на Іграх Нескорених" виборов золоту медаль з бігу на 1500 метрів.
Про це у Facebook повідомила головний спеціаліст управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Ольга Ведернікова.
Тепер у Богдана весь комплект нагород - золота, срібна та бронзова нагороди.
"Вітаємо Богдана Оксентюка з третьою медаллю на Іграх Нескорений у Сіднеї! Цього разу він володар золота у бігу на 1500 м! Тепер в нього є весь комплект", -йдеться у дописі.
Нагадаємо, волинська ветеранка Майя Москвич у Сіднеї в Австралії виборола "золото" на "Іграх Нескорених".
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Про це у Facebook повідомила головний спеціаліст управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Ольга Ведернікова.
Тепер у Богдана весь комплект нагород - золота, срібна та бронзова нагороди.
"Вітаємо Богдана Оксентюка з третьою медаллю на Іграх Нескорений у Сіднеї! Цього разу він володар золота у бігу на 1500 м! Тепер в нього є весь комплект", -йдеться у дописі.
Нагадаємо, волинська ветеранка Майя Москвич у Сіднеї в Австралії виборола "золото" на "Іграх Нескорених".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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