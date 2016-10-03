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Скільки на Волині коштує м'ясний кошик

Скільки на Волині коштує м'ясний кошик
На Волині м'ясний кошик обійдеться у 639 гривень, тоді як на Тернопільщині - 605.

Про це у Facebook повідомив глава Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Асоціація постачальників торговельних мереж порахувала, де в країні найдорожчий і найдешевший м’ясний кошик, до якого додали ще десяток курячих яєць і кілограм мороженої риби.

До кошику ввійшли по одному кілограму яловичини, свинини, курячого філе і тушки, сала, мороженої риби й десяток яєць. Тобто всі продукти за вартістю яких слідкує Держстат.

За даними офіційної статистики найдорожчий кошик у Києві – 749грн, а найдешевший на Тернопільщині – 605грн. Різниця між цими регіонами становить 143грн.

П’ятірка найдорожчих “м’ясних” регіонів така: Київ – 749грн, Київська область – 697грн, Закарпатська – 682грн, Чернівецька – 672грн і Луганська – 670грн.

ТОП – 5 найдешевших регіонів виглядає таким чином: Тернопільщина – 605грн, Житомирщина – 628грн, Рівненщина – 632грн, Запоріжжя – 635грн і Донеччина – 634грн.

А поміж ними розмістились наступні регіони: Сумська область – 669грн, Херсонська – 668грн, Миколаївська і Одеська – по 664грн, Полтавська – 658грн, Харківська – 652грн, Чернігівська – 648грн, Хмельницька і Львівська – по 645грн, Кіровоградська – 643грн, Дніпропетровська – 642грн, Черкаська – 640грн, Волинська та Івано-Франківська – по 639грн, Вінницька – 638грн.

Нагадаємо, що м’ясний кошик за рік подорожчав на 15%. За рік яйця зросли в ціні на 26%, ковбаса – на 23%, сало – на 17%, свинина – на 15%, яловичина – на 14%, куряча тушка – на 7%.

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Теги: їжа, м'ясо
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