Скільки на Волині коштує м'ясний кошик

На Волині м'ясний кошик обійдеться у 639 гривень, тоді як на Тернопільщині - 605.Про це у Facebook повідомив глава Української асоціації постачальників торговельних мережАсоціація постачальників торговельних мереж порахувала, де в країні найдорожчий і найдешевший м’ясний кошик, до якого додали ще десяток курячих яєць і кілограм мороженої риби.До кошику ввійшли по одному кілограму яловичини, свинини, курячого філе і тушки, сала, мороженої риби й десяток яєць. Тобто всі продукти за вартістю яких слідкує Держстат.За даними офіційної статистики найдорожчий кошик у Києві – 749грн, а найдешевший на Тернопільщині – 605грн. Різниця між цими регіонами становить 143грн.П’ятірка найдорожчих “м’ясних” регіонів така: Київ – 749грн, Київська область – 697грн, Закарпатська – 682грн, Чернівецька – 672грн і Луганська – 670грн.ТОП – 5 найдешевших регіонів виглядає таким чином: Тернопільщина – 605грн, Житомирщина – 628грн, Рівненщина – 632грн, Запоріжжя – 635грн і Донеччина – 634грн.А поміж ними розмістились наступні регіони: Сумська область – 669грн, Херсонська – 668грн, Миколаївська і Одеська – по 664грн, Полтавська – 658грн, Харківська – 652грн, Чернігівська – 648грн, Хмельницька і Львівська – по 645грн, Кіровоградська – 643грн, Дніпропетровська – 642грн, Черкаська – 640грн, Волинська та Івано-Франківська – по 639грн, Вінницька – 638грн.Нагадаємо, що м’ясний кошик за рік подорожчав на 15%. За рік яйця зросли в ціні на 26%, ковбаса – на 23%, сало – на 17%, свинина – на 15%, яловичина – на 14%, куряча тушка – на 7%.