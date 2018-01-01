Бекхем привітав волинянина з перемогою на «Іграх Нескорених». ФОТО

Девід Бекхем привітав волинянина Василя Омельченка, який здобув "золото" та "срібло" на "Іграх Нескорених".



Девід Бекхем, який є амбасадором "Ігор Нескорених", сфотографувався із володарем срібної медалі українцем Василем Омельченком, який виступає у дисципліні легка атлетика, - повідомили у спільноті Invictus Games: Team Ukraine.



Зазначимо, Омельченко здобув срібну медаль у стрибках в довжину. Василь зумів фінішувати на другій позиції із результатом 5 метрів 43 сантиметри.







Довідково:



"Ігри Нескорених" – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани. Україна бере участь у змаганнях з 2017 року.





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