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Бекхем привітав волинянина з перемогою на «Іграх Нескорених». ФОТО

Бекхем привітав волинянина з перемогою на «Іграх Нескорених». ФОТО
Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем привітав волинянина Василя Омельченка, який здобув "золото" та "срібло" на "Іграх Нескорених".

Девід Бекхем, який є амбасадором "Ігор Нескорених", сфотографувався із володарем срібної медалі українцем Василем Омельченком, який виступає у дисципліні легка атлетика, - повідомили у спільноті Invictus Games: Team Ukraine.

Зазначимо, Омельченко здобув срібну медаль у стрибках в довжину. Василь зумів фінішувати на другій позиції із результатом 5 метрів 43 сантиметри.

Згодом Омельченко виборов "золото" з бігу на 400 метрів.

Довідково:

"Ігри Нескорених" – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани. Україна бере участь у змаганнях з 2017 року.

Бекхем привітав волинянина з перемогою на «Іграх Нескорених». ФОТО

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Теги: Ігри Нескорених
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