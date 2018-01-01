Бекхем привітав волинянина з перемогою на «Іграх Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 16:33
Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем привітав волинянина Василя Омельченка, який здобув "золото" та "срібло" на "Іграх Нескорених".
Девід Бекхем, який є амбасадором "Ігор Нескорених", сфотографувався із володарем срібної медалі українцем Василем Омельченком, який виступає у дисципліні легка атлетика, - повідомили у спільноті Invictus Games: Team Ukraine.
Зазначимо, Омельченко здобув срібну медаль у стрибках в довжину. Василь зумів фінішувати на другій позиції із результатом 5 метрів 43 сантиметри.
Згодом Омельченко виборов "золото" з бігу на 400 метрів.
Довідково:
"Ігри Нескорених" – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани. Україна бере участь у змаганнях з 2017 року.
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Девід Бекхем, який є амбасадором "Ігор Нескорених", сфотографувався із володарем срібної медалі українцем Василем Омельченком, який виступає у дисципліні легка атлетика, - повідомили у спільноті Invictus Games: Team Ukraine.
Зазначимо, Омельченко здобув срібну медаль у стрибках в довжину. Василь зумів фінішувати на другій позиції із результатом 5 метрів 43 сантиметри.
Згодом Омельченко виборов "золото" з бігу на 400 метрів.
Довідково:
"Ігри Нескорених" – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани. Україна бере участь у змаганнях з 2017 року.
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