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П’яного лучанина від «снайперів» забрала «броньована» швидка

П’яного лучанина від «снайперів» забрала «броньована» швидка
У Луцьку нетверезий чоловік зателефонував до поліції і повідомив, що на його життя зазіхають два снайпери.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

«Сім разів зазіхали на моє життя сьогодні. А на сусідньому даху перебуває два снайпери, які мене прослуховують і влаштовують дискотеку з лазерів. Без охорони я не вийду», - тривожне повідомлення отримали луцькі патрульні сьогодні надвечір із вулиці Кравчука.

На місці події інспектори виявили 36-річного чоловіка, який розповідав нісенітниці, що не відповідали дійсності. Мав ознаки сп’яніння або ж навіть психічних розладів.

Аби остаточно заспокоїти особу, патрульні викликали «броньовану» швидку допомогу.

Медики, на прохання чоловіка, «знешкодили снайперів» та доставили його в наркологічний диспансер.

П’яного лучанина від «снайперів» забрала «броньована» швидка

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Теги: курйоз, Луцьк
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