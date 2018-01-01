П’яного лучанина від «снайперів» забрала «броньована» швидка
Сьогодні, 22:53
У Луцьку нетверезий чоловік зателефонував до поліції і повідомив, що на його життя зазіхають два снайпери.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
«Сім разів зазіхали на моє життя сьогодні. А на сусідньому даху перебуває два снайпери, які мене прослуховують і влаштовують дискотеку з лазерів. Без охорони я не вийду», - тривожне повідомлення отримали луцькі патрульні сьогодні надвечір із вулиці Кравчука.
На місці події інспектори виявили 36-річного чоловіка, який розповідав нісенітниці, що не відповідали дійсності. Мав ознаки сп’яніння або ж навіть психічних розладів.
Аби остаточно заспокоїти особу, патрульні викликали «броньовану» швидку допомогу.
Медики, на прохання чоловіка, «знешкодили снайперів» та доставили його в наркологічний диспансер.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
«Сім разів зазіхали на моє життя сьогодні. А на сусідньому даху перебуває два снайпери, які мене прослуховують і влаштовують дискотеку з лазерів. Без охорони я не вийду», - тривожне повідомлення отримали луцькі патрульні сьогодні надвечір із вулиці Кравчука.
На місці події інспектори виявили 36-річного чоловіка, який розповідав нісенітниці, що не відповідали дійсності. Мав ознаки сп’яніння або ж навіть психічних розладів.
Аби остаточно заспокоїти особу, патрульні викликали «броньовану» швидку допомогу.
Медики, на прохання чоловіка, «знешкодили снайперів» та доставили його в наркологічний диспансер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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