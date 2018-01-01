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У Луцьку сталася аварія: розбите авто досі стоїть. ФОТО

У Луцьку сталася аварія: розбите авто досі стоїть. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася ДТП.

Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Роман Лепіш.

Нагадаємо, аварія трапилася 26 жовтня. З того часу автомобіль стоїть на тому ж місці і нхіто його звідти не забирає.

«Чергова бляха продовжила свій життєвий шлях на шрот.

Карпенка-Карого, схоже налетів на розділові смугу, втратив керування і долетів аж до виїзду з приватного подвір'я.

Подушки спрацювали у водія і пасажира», – йдеться у дописі.
У Луцьку сталася аварія: розбите авто досі стоїть. ФОТО
У Луцьку сталася аварія: розбите авто досі стоїть. ФОТО
У Луцьку сталася аварія: розбите авто досі стоїть. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, ДТП, бляха
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