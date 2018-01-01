У Луцьку сталася аварія: розбите авто досі стоїть. ФОТО
Сьогодні, 10:40
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася ДТП.
Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Роман Лепіш.
Нагадаємо, аварія трапилася 26 жовтня. З того часу автомобіль стоїть на тому ж місці і нхіто його звідти не забирає.
«Чергова бляха продовжила свій життєвий шлях на шрот.
Карпенка-Карого, схоже налетів на розділові смугу, втратив керування і долетів аж до виїзду з приватного подвір'я.
Подушки спрацювали у водія і пасажира», – йдеться у дописі.
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Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Роман Лепіш.
Нагадаємо, аварія трапилася 26 жовтня. З того часу автомобіль стоїть на тому ж місці і нхіто його звідти не забирає.
«Чергова бляха продовжила свій життєвий шлях на шрот.
Карпенка-Карого, схоже налетів на розділові смугу, втратив керування і долетів аж до виїзду з приватного подвір'я.
Подушки спрацювали у водія і пасажира», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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