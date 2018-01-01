У Луцьку сталася аварія: розбите авто досі стоїть. ФОТО

У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася ДТП.Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомивНагадаємо,. З того часу автомобіль стоїть на тому ж місці і нхіто його звідти не забирає.«Чергова бляха продовжила свій життєвий шлях на шрот.Карпенка-Карого, схоже налетів на розділові смугу, втратив керування і долетів аж до виїзду з приватного подвір'я.Подушки спрацювали у водія і пасажира», – йдеться у дописі.