На Волині шукають інвесторів для розвитку ягідництва

У Волинській ОДА запевнили облраду, що тривають пошуки потенційних інвесторів для розвитку у регіоні ягідництва.Про це повідомили у прес-службі облради.ОДА відреагувала на депутатський запит щодо розвитку ягідництва у Волинській області.У відповіді за підписом заступника голови ОДАйдеться: «Основні тенденції на ринку ягід області ідентичні загальному стану ягідництва в країні. Проходить активна інформаційна кампанія, спрямована на популяризацію, як споживання свіжої здорової їжі, так і ведення ягідного бізнесу, внаслідок чого ринок поступово розвивається. Для розвитку ринку ягід, як продукції з високою доданою вартістю і можливістю експорту також сприяє зростаючий ринок переробки, зокрема заморозки».Кошарук додав, що оскільки виробництво ягідної продукції переважно зосереджено в особистих селянських господарствах, а державні програми надають преференції лише сільгоспвиробникам - юридичним особам, Комплексною програмою підтримки АПК Волинської області на 2016-2020 роки передбачено дотацію фермерським та особистим селянським господарствам за закладання ягідників - до 10 тисяч гривень на 1 гектар.«В рамках зазначеної Комплексної програми передбачено напрям часткового відшкодування вартості холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», - йдеться у відповіді.Щодо цінової ситуації на ринку ягід, то тут головним негативним чинником є стихійність і роздрібненість виробництва, і як наслідок неможливість сформувати великі товарні партії якісної продукції. Об’єднання, кооперація виробників ягідної продукції є запорукою отримати кращу ціну за вирощену продукцію, а також переробку, заморозкуПри умові об’єднання виробників, для прикладу малини, є можливість скористатись преференцією - відшкодування подвійної відсоткової ставки Нацбанку або комісії по кредитах, наданих на будівництво та реконструкцію фруктосховищ суб'єктам господарювання.Щодо створення потужностей з виробництва джемів і варення, то як показує досвід, така продукція не є затребуваною на ринку, оскільки в ціні свіжа або свіжозаморожена ягода.«Також позитивно позначається на рівні реалізаційних цін запровадження виробництва органічної продукції. Комплексною програмою передбачено часткову компенсацію коштів на сертифікацію органічного виробництва (до 50 тис.грн на 1 господарство). Пошук інвесторів триває», - зазначив віце-губернатор.