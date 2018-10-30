У місті на Волині побилися дівчата





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Після опівночі 29 жовтня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 22-річна місцева жителька Галина котру побила невідома особа жіночої статі.



Як вияснилося у ході розгляду звернення, у центрі Володимира-Волинського на вулиці Князя Василька, між двома незнайомими дівчатами виник словесний спір, після якого одна із них, 16-річна дівчина, нанесла заявниці удар у праве око.

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