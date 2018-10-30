вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині побилися дівчата

У місті на Волині побилися дівчата
У Володимирі-Волинському побилися двоє дівчат.

Про це повідомляє Володимир Медіа.

Після опівночі 29 жовтня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 22-річна місцева жителька Галина котру побила невідома особа жіночої статі.

Як вияснилося у ході розгляду звернення, у центрі Володимира-Волинського на вулиці Князя Василька, між двома незнайомими дівчатами виник словесний спір, після якого одна із них, 16-річна дівчина, нанесла заявниці удар у праве око.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Володимир-Волинський, бійка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську вимкнуть опалення
Сьогодні, 15:07
У місті на Волині побилися дівчата
Сьогодні, 14:31
У Нововолинську страйкують шахтарі. ФОТО
Сьогодні, 14:31
Дні польського кіно у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 14:28
На шоу «Модель XL» волинянка роздягнеться перед фотографом. ФОТО
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
Синці та переломи: на Волині билися чоловіки Синці та переломи: на Волині билися чоловіки
22 серпень, 14:27
Якою була найбільша цукерня на Волині 90 років тому. ФОТО Якою була найбільша цукерня на Волині 90 років тому. ФОТО
29 жовтень, 16:08
Волинське місто на ретрофото 1928 року Волинське місто на ретрофото 1928 року
29 жовтень, 13:11
На Волині невідомий обікрав автомобіль На Волині невідомий обікрав автомобіль
19 жовтень, 14:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську вимкнуть опалення
Сьогодні, 15:07
 0
У місті на Волині побилися дівчата
Сьогодні, 14:31
 0
У Нововолинську страйкують шахтарі. ФОТО
Сьогодні, 14:31
 0
Дні польського кіно у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 14:28
 0
На шоу «Модель XL» волинянка роздягнеться перед фотографом. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8