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У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО

У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО
У Кримному, що на Волині, до Михайлівського храму прибули мощі трьох святих.

Про це пише Район. Стара Вижівка.

До святинь люди могли приклонитись 26 жовтня.

У церкві зібралось чимало віруючих.

Службу в храмі очолив благочинний Кримненської округи протоірей Сергій Никонюк.

У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО
У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО
У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО
У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО
У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО
У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО

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Теги: церква, мощі, Волинь
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