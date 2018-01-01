У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У Кримному, що на Волині, до Михайлівського храму прибули мощі трьох святих.
Про це пише Район. Стара Вижівка.
До святинь люди могли приклонитись 26 жовтня.
У церкві зібралось чимало віруючих.
Службу в храмі очолив благочинний Кримненської округи протоірей Сергій Никонюк.
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Про це пише Район. Стара Вижівка.
До святинь люди могли приклонитись 26 жовтня.
У церкві зібралось чимало віруючих.
Службу в храмі очолив благочинний Кримненської округи протоірей Сергій Никонюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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