У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО





Про це пише



До святинь люди могли приклонитись 26 жовтня.



У церкві зібралось чимало віруючих.



Службу в храмі очолив благочинний Кримненської округи протоірей Сергій Никонюк.





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