Батько знайшов 14-річну доньку на балконі у зашморзі
Сьогодні, 17:40
За словами батьків, у них конфліктів з донькою не було, у школі дівчинка вчилася добре.
У Харкові 14-річна школярка наклала на себе руки. Тіло дівчини у зашморзі на власному балконі виявив її батько, - повідомляє Уніан.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
"Працівники слідчо-оперативної групи оглянули місце події та поспілкувалися із батькам дитини. За їх словами, конфліктів із донькою у них не було, у школі вона навчалася добре. Ніяких намірів покінчити життя самогубством дівчинка нікому не висловлювала", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне убивство) з позначкою «самогубство». Зараз поліція з’ясовує усі обставини трагедії.
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У Харкові 14-річна школярка наклала на себе руки. Тіло дівчини у зашморзі на власному балконі виявив її батько, - повідомляє Уніан.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
"Працівники слідчо-оперативної групи оглянули місце події та поспілкувалися із батькам дитини. За їх словами, конфліктів із донькою у них не було, у школі вона навчалася добре. Ніяких намірів покінчити життя самогубством дівчинка нікому не висловлювала", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне убивство) з позначкою «самогубство». Зараз поліція з’ясовує усі обставини трагедії.
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