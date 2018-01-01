Компанія «Інвестор» пропонує купити квартири у «Суперновій» за зниженою ціною*





Як розповів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, компанія завжди намагається пропонувати своїм клієнтам нові та цікаві акції. Наразі «Інвестор» підготував кілька вигідних пропозицій для покупки квартир за акційною ціною.



«Чому ми постійно пропонуємо нашим клієнтам щось нове? Квартири у наших житлових комплексах продаються нормально. Але оскільки ми молоді і активні, то пропонуємо і втілюємо якісь такі цікаві речі. Ми хочемо, щоб лучанам з нами не було сумно», – розповів Андрій Разумовський.



Відтак, з 2 листопада у



Якщо клієнт сплачує суму у повному обсязі – 100% - вартість квадратного метра становитиме 12 900 гривень. Також житло можна купити з відтермінуванням від забудовника на півроку або на рік.







Окрім того, наразі діє спеціальна пропозиція на 2-кімнатні квартири у



Пропозиція цікава тим, що це останні 4 квартири у другому будинку житлового комплексу, орієнтовна здача якого – кінець 2018 року.

Акційна вартість квартири – 985 тисяч гривень (12 450 грн за м2), перший внесок становить 50% з можливістю відтермінування виплат на півроку.







Ще одна пропозиція у ЖК «Юпітер» - це дворівнева квартира з готовим ремонтом у зданому будинку. Її площа становить 106, 32 м2, а ціна – 65 000 доларів. Ремонт компанія «Інвестор» зробила, аби продемонструвати, як можна облаштувати дворівневу квартиру. Для неї підібрали якісні матеріали, надійну сантехніку та частково вмеблювали. Квартира уже готова до заселення.







Також діє акційна пропозиція на квартири у



Тут можна придбати 1-кімнатні квартири за 15 000 доларів. Комплекс збудований у гарному місці, цього року вже здали в експлуатацію один будинок на 64 квартири.







Нагадаємо, «Інвестор» презентував нові умови відтермінування на



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