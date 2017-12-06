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У Ковелі терміново шукають донорів крові

У Ковелі терміново шукають донорів крові
У Ковелі небайдужих людей просять здати кров.

Про це на сторінці «Одна Кров. Ковель» у facebook написала користувач
Наташа Курач.

"Маємо потребу в донорах всіх груп крові! Просимо відгукнутися небайдужих, адже цінна кожна хвилина!", - йдеться у дописі.

Збір донорів у понеділок 5 листопада о 9:00 при в'їзді в центральну районну лікарню Ковеля. Автор допису зазначає, що при собі необхідно мати паспорт.

Деталі за номером: 0969870881 (Наташа).

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Теги: Ковель, донор, кров
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