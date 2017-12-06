У Ковелі терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 15:23
У Ковелі небайдужих людей просять здати кров.
Про це на сторінці «Одна Кров. Ковель» у facebook написала користувач
Наташа Курач.
"Маємо потребу в донорах всіх груп крові! Просимо відгукнутися небайдужих, адже цінна кожна хвилина!", - йдеться у дописі.
Збір донорів у понеділок 5 листопада о 9:00 при в'їзді в центральну районну лікарню Ковеля. Автор допису зазначає, що при собі необхідно мати паспорт.
Деталі за номером: 0969870881 (Наташа).
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Про це на сторінці «Одна Кров. Ковель» у facebook написала користувач
Наташа Курач.
"Маємо потребу в донорах всіх груп крові! Просимо відгукнутися небайдужих, адже цінна кожна хвилина!", - йдеться у дописі.
Збір донорів у понеділок 5 листопада о 9:00 при в'їзді в центральну районну лікарню Ковеля. Автор допису зазначає, що при собі необхідно мати паспорт.
Деталі за номером: 0969870881 (Наташа).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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