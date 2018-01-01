У медзакладах Луцька пацієнти зможуть помолитися біля чудотворної ікони з мощами





Про це повідомляє прес-служба єпархії.



Образ привезуть до Луцька із Феодосіївського монастиря, що у Києві.



Розпочнеться паломництво 6 листопада о 10.00 у у храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона обласної клінічної лікарні. Очолить Відправу митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Надалі служитимуть молебні із акафістами у таких закладах:



7 листопада, 10.00 – Луцький клінічний пологовий будинок;



8 листопада, 10.30, 12.00 – Станція швидкої медичної допомоги та Волинська обласна дитяча лікарня;



9 листопада, 10.00, 12.00 – Госпіталь ІВВв, поліклініка №3;



12 листопада, 10.00 – міська лікарня;



13 листопада, 11.00 – поліклініка № 2;



14 листопада, 9.30, 12.00 – поліклініка № 1 та Психіатрична лікарня (с. Липини);



15 листопада, 10.00, 12.00 – Волинський тубдиспансер; Волинський онкодиспансер і хоспіс;



16 листопада, 8.30, 11.00 – Військовий госпіталь, інфекційна лікарня;



19 листопада, 10.00 – Волинська обласна клінічна лікарня № 2 (с. Боголюби).



Довідка:



Не збереглося точних відомостей про місце та час народження Святої Варвари. Проте відомо, що батько Варвари зачинив її, аби ніхто не бачив краси доньки. Вихованням великомучениці займалися служниці, серед яких були християнки. Тому Варвара таємно прийняла християнство.



Коли про це дізнався батько, він власноруч відтяв мечем доньці голову. Після смерті побожний чоловік Валентин поховав тіло дівчини, біля могили якої ставалися чудеса — хворі одужували, а паломники отримували допомогу та втіху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Капеланська служба Волинської єпархії УПЦ КП організовує богомілля лікарняними закладами Луцька. Протягом двох тижнів медики, пацієнти та усі бажаючі матимуть змогу помолитися перед іконою Святої великомучениці Варвари із частинкою мощей.Про це повідомляє прес-служба єпархії.Образ привезуть до Луцька із Феодосіївського монастиря, що у Києві.Розпочнеться паломництво 6 листопада о 10.00 у у храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона обласної клінічної лікарні. Очолить Відправу митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Надалі служитимуть молебні із акафістами у таких закладах:7 листопада, 10.00 – Луцький клінічний пологовий будинок;8 листопада, 10.30, 12.00 – Станція швидкої медичної допомоги та Волинська обласна дитяча лікарня;9 листопада, 10.00, 12.00 – Госпіталь ІВВв, поліклініка №3;12 листопада, 10.00 – міська лікарня;13 листопада, 11.00 – поліклініка № 2;14 листопада, 9.30, 12.00 – поліклініка № 1 та Психіатрична лікарня (с. Липини);15 листопада, 10.00, 12.00 – Волинський тубдиспансер; Волинський онкодиспансер і хоспіс;16 листопада, 8.30, 11.00 – Військовий госпіталь, інфекційна лікарня;19 листопада, 10.00 – Волинська обласна клінічна лікарня № 2 (с. Боголюби).

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