Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 листопада

На Волині 6 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00с.Красностав: клуб с.Красностав: вул.Піддубна, Садова1. 9:30-17:00с. Тишковичі Провулок 1;2. 10:00-17:00с. Жашковичі вул. Гагаріна, вул. Радянської конституції;3. 10:00-17:00с. Іванівка вул. Шкільна, вул. Центральна, с. Маркостав (ЗТП-208 - Володимир-Волинська філія ПрАТ "Волиньобленерго"), с. Бужковичі вул. Центральна, вул. Молодіжна, вул. Мічуріна, вул. Шевченка, с. Луковичі вул. Набережна 25, вул. Радянська, вул. Колгоспна;1. 09:40 – 17:00с.Нуйно, вул.. Л.Українки.2.10:00 – 16:00с.Піщане, вул.. Центральна, вул.. Східна, вул.. Озерна, вул.. Межелиця.3. ПЛ-10кВ Л-59-04 від ЗТП-299 (КТП-286, 74, 80, 83, 270, 277, 79, 136, 259.) 10:00 – 17:00 с.Краснилівка: (Бібліотека, Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин), Церква, ПП Павлович О.Г., ПП Цьомах О.В., Молитовний будинок.с.Підріччя: Скважина, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин), Церква, Медпункт, Поштове відділення, Школа, ПП Грищук С.Г., Молитовний будинок,Бази відпочинку оз. Добре с.Бузаки, вул.. І.Франка, вул.. 8 Березняс.Краснилівка.с.Підріччя.оз. Добре1. 10:00-14:00ПЛ-10 кВ Л 70-02КТП-51 с. ЗвірівДП "Ківерцівське лісове господарство"2 КТП-502 Л-1 08:30-16:30 КТП-502 Л-1 с.Завітневул. Садова, 17-29, вул. Колгоспна, 21-31, 4-203 КТП-144 Л-2 08:30-16:30 КТП-144 м. Ківерцівул.Мічуріна,буд.1-30,м.Ківерці1. 9:00-17:00ФОП Марчук Р. А.,ФОП Романюк В. В.,Ковельське Райво,Вол.дирекція УДППЗ,Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,Релігійна громада УПЦ,Львівська залізниця,ВАТ "Родючість",ТзОВ "Лапаст",ТзОВ "ВКФ Будсервіс",ФГ "Агро-Плюс",ФОП Тарасюк І. М.,ПАТ "Дубномолоко",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ПАТ "Дубномолоко",ТзОВ "ВКП "Каскад",ФОП Мельничук Л.В. с. Колодяжне,с. Любитів.2. ПЛ – 10 кВ Л 317-01(ТП-335, ТП-14, ТП-37, ТП-36, ТП-583) 8:00-19:00 ФОП Семенюк О. О.,КП "Наше селище",Львівська філія ПрАТ"Київстар",ПМП "Квант",ФОП Кухар В. С.,ТзОВ "ВКП " Каскад ",ПП "Пікет",Голобське споживче товариство,ПАТ "Укртрансгаз",ГолобськийДитячий будинок –інт. смт. Голоби.1.09:00-13:00Пр. Перемоги, 32б, 32а1. 09:00 – 17:00Підприємство Торчинський універмаг – кафе «Весна»ПАТ «Ощадбанк»Будинок культури смт ТорчинКостел смт ТорчинФОП Піцик С.Л. – бар «Тріумф»Школа смт ТорчинКотельня смт Торчин смт Торчин вул. Незалежності, Гагаріна, Миру1. 10:00-17:00 КТП-50,с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-51.КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство".КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд. майданчик).2 ПЛ-10 кВ, Л-28-08 до ЗТП-308 та ЗТП-358 для ремонту ПР-10 КТП-409, КТП-387 10:00-18:00 КТП-126, смт. Маневичі - Філія "Маневицький автодор" (ж.д. тупік).КТП-409 - ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня-гараж, контора).КТП-387. смт. Маневичі;вул.8-го Березня 1-26,вул. Гагаріна 50-53.вул. Галана 22-30; вул. Галана 32-44. вул. Ягідна;вул. Партизанська 22-36.вул. 1 Травня 63-29;вул. Ставкова,вул. Сірка 15-26вул. 1 Травня 54-66;вул. Шевченка 40-661. 09:00-18:00 Садівниче товариство, свердловина, ГРП с.Грибовицячастково2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-9 09:00-18:00 Будинок спеціаліста м.Нововолинськ3 ТП-91 Т-1 09:00-19:00 ГРП, ЦТП-2, ДНЗ №5, аптека, магазин «Меблі», церква, школа №5, АТБ «Маркет» м.Нововолинськ15-й мікрорайон, 13-21 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..4 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 9:00-17:00 с.Тристень бригада6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.7 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна.1 КТП-169 Л- 10:00-17:00 с Дубечно вул:Довгаля, Підварська, Костючика.2 КТП-115 10:00-17:00 с Смідин вул:Грушевського, Калініна, Шкільна.1 ПЛ-0,4 кВКТП-317 09:00-16:30 ФОП Бурек О.В.- Бар «Околиця» с.м.т.Турійськ вул.Лікарська, Степова,І.Франка2 ПЛ-0,4 кВКТП-260 Л-2 11:00-15:00 с.Овлочин3 ПЛ-0,4 кВКТП-164 10:00-16:30 СВК «Воля» - ферма с.Мочулки4 ПЛ-0,4 кВКТП-165 10:00-13:00 с.Мочулки5 ПЛ-10 кВ Л-64-04КТП-23010:00-16:30 ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В.-стельмашня кузні, ФОП Черенова – магазин, ФАП с.Годовичі