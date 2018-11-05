На Полтавщині немовля отруїлося водою з колодязя





Дитина отруїлася нітратами, які були в питній воді децентралізованого водопостачання, - пишуть



Фахівці Держпродспоживслужби зазначають, що не можна вживати питну воду із невідомих децентралізованих джерел водопостачання – колодязів та бюветів, у воді яких вміст нітратів перевищує 50,0 мг на дециметр кубічний, а тим більше – для приготування сумішей в дитячому харчуванні.



Для дітей віком до 3-х років рекомендовано використовувати бутильовану воду, яка має відповідну супровідну документацію.



Небезпека нітратів полягає у тому, що ці речовини навіть при високих концентраціях не змінюють смак, запах і прозорість води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Роботівка Кременчуцького району, що на Полтавщині, 8-місячне немовля отруїлося водою з колодязя.Дитина отруїлася нітратами, які були в питній воді децентралізованого водопостачання, - пишуть Факти з посиланням на прес-службу міськвиконкому Кременчука.Фахівці Держпродспоживслужби зазначають, що не можна вживати питну воду із невідомих децентралізованих джерел водопостачання – колодязів та бюветів, у воді яких вміст нітратів перевищує 50,0 мг на дециметр кубічний, а тим більше – для приготування сумішей в дитячому харчуванні.Для дітей віком до 3-х років рекомендовано використовувати бутильовану воду, яка має відповідну супровідну документацію.Небезпека нітратів полягає у тому, що ці речовини навіть при високих концентраціях не змінюють смак, запах і прозорість води.

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