На Полтавщині немовля отруїлося водою з колодязя
Сьогодні, 15:07
У селі Роботівка Кременчуцького району, що на Полтавщині, 8-місячне немовля отруїлося водою з колодязя.
Дитина отруїлася нітратами, які були в питній воді децентралізованого водопостачання, - пишуть Факти з посиланням на прес-службу міськвиконкому Кременчука.
Фахівці Держпродспоживслужби зазначають, що не можна вживати питну воду із невідомих децентралізованих джерел водопостачання – колодязів та бюветів, у воді яких вміст нітратів перевищує 50,0 мг на дециметр кубічний, а тим більше – для приготування сумішей в дитячому харчуванні.
Для дітей віком до 3-х років рекомендовано використовувати бутильовану воду, яка має відповідну супровідну документацію.
Небезпека нітратів полягає у тому, що ці речовини навіть при високих концентраціях не змінюють смак, запах і прозорість води.
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Дитина отруїлася нітратами, які були в питній воді децентралізованого водопостачання, - пишуть Факти з посиланням на прес-службу міськвиконкому Кременчука.
Фахівці Держпродспоживслужби зазначають, що не можна вживати питну воду із невідомих децентралізованих джерел водопостачання – колодязів та бюветів, у воді яких вміст нітратів перевищує 50,0 мг на дециметр кубічний, а тим більше – для приготування сумішей в дитячому харчуванні.
Для дітей віком до 3-х років рекомендовано використовувати бутильовану воду, яка має відповідну супровідну документацію.
Небезпека нітратів полягає у тому, що ці речовини навіть при високих концентраціях не змінюють смак, запах і прозорість води.
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