Психічнохворий волинянин поцупив у магазині джинси





Про це йдеться в ухвалі суду від 30 жовтня цього року, - пише



У матеріалах справи говориться, що 7 вересня 2018 року близько 8 години п’яний чоловік зайшов до магазину «Євро секонд-хенд», який знаходиться у Ковелі на бульварі Лесі Українки, 42-г. Одягнувши на себе джинси, він попрямував на вихід, однак його спробувала зупинити працівниця торгівельного закладу. Неадекватний місцевий житель вибіг з приміщення магазину, але його особу невдовзі було встановлено.



За фактом викрадення джинсів, які вартують 72 гривні 96 копійок, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 КК України (Грабіж), що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.



В ході досудового розслідування з’ясувалося, що підозрюваний, згідно довідки Ковельського МТМО, перебуває на обліку у лікаря психіатра з приводу емоційно нестабільного розладу особистості зі схильністю до суїцидальних демонстрацій.



Враховуючи ці обставини, слідча поліції звернулась до суду із клопотанням про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи, яке суд задовольнив, залучивши до її проведення лікарів-експертів Волинської обласної психіатричної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі чоловік викрав із магазину одяг.Про це йдеться в ухвалі суду від 30 жовтня цього року, - пише Район.Ковель У матеріалах справи говориться, що 7 вересня 2018 року близько 8 години п’яний чоловік зайшов до магазину «Євро секонд-хенд», який знаходиться у Ковелі на бульварі Лесі Українки, 42-г. Одягнувши на себе джинси, він попрямував на вихід, однак його спробувала зупинити працівниця торгівельного закладу. Неадекватний місцевий житель вибіг з приміщення магазину, але його особу невдовзі було встановлено.За фактом викрадення джинсів, які вартують 72 гривні 96 копійок, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 КК України (Грабіж), що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.В ході досудового розслідування з’ясувалося, що підозрюваний, згідно довідки Ковельського МТМО, перебуває на обліку у лікаря психіатра з приводу емоційно нестабільного розладу особистості зі схильністю до суїцидальних демонстрацій.Враховуючи ці обставини, слідча поліції звернулась до суду із клопотанням про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи, яке суд задовольнив, залучивши до її проведення лікарів-експертів Волинської обласної психіатричної лікарні.

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