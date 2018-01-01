У Львові пенсіонерка тиждень ховала труп чоловіка за шафою





Про це інформує



Зазначається, що на 73-річну жінку неодноразово скаржилися сусіди багатоквартирного будинку, які переконані, що пенсіонерка психічнохвора і несе для них загрозу.



"Спалила мені двері, порізала мені в туалеті двері, у коридорі постійно виливала сечу. Часто поліцію викликала, там заяви на неї є", - каже Ірина Закутна.



"Тероризує, фактично, своєю поведінкою весь під’їзд. Вона то підпалює, то погрожує, то взагалі неможливо жити – ми живемо у постійному страсі. Мало того, що вона з сусідів знущається, вона ще знущається з тварин, вона їх б’є палкою, забиває", - каже Єлизавета Гуршал.



У жінки начебто є син, але його десять років не бачили. Люди не знаходять управи на сусідку і бояться за своє життя. "В нас маленькі діти, ми можемо не встигнути – в той момент відбігти кудись, бо то в під’їзді на нас все летить, і тут все летить і підпалює. Ми можемо не прокинутися вночі, тому що це є дерев’яне перекриття, там купа сміття, паперу, воно просто спалахне в один момент", - озвучує страхи Ліля Малішевська.



На неврівноважену сусідку люди скаржилися на гарячу лінію міста та до поліції. Правоохоронці цьогоріч вже тричі приїздили на виклики, але нічого вдіяти не можуть - жінка дверей не відчиняє, а зайти силоміць вони не мають права. "Копію матеріалів ми скерували на психо-неврологічний диспансер, щоб вийшов якийсь чи психіатр, оглянув та надав нам відповідь з даного факту, але по теперішній час ми відповіді не отримали", - розповів дільничний Шевченківського відділу поліції Роман Вархоляк.



Юрист вважає, що подбати про свою безпеку мають передусім самі сусіди. Оскільки чоловік помер, жінка залишилася без опікуна, своєї недуги вона не визнає, відтак люди мають клопотати, аби держава призначила їй доглядальника, а вже він подбає про шпиталізацію чи лікування. "До спеціалізованих психіатричних закладів особа повинна бути поміщена за рішенням суду, за її усвідомленою згодою або за згодою опікуна", - пояснила Наталія Жеманова.



Поки ж триватиме процес визнання жінки недієздатною, психологи радять сусідам бути пильними. "Не наближатися заблизько, бо це може бути небезпечно, але також не втікати, не уникати, тому що це буде провокувати її більше. Вона може бути в гострому психозі, і вона в цей час може бачити не сусідів, з якими вона мешкає, а, перепрошую, диявола, якого вона має покарати", - вважає клінічний психолог Лариса Дідковська. Фахівці не приховують, що шлях до шпиталізації самотньої жінки буде тривалим, тож людям доведеться набратися терпіння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові пенсіонерка тиждень ховала труп померлого чоловіка за шафою в квартирі.Про це інформує ТСН Зазначається, що на 73-річну жінку неодноразово скаржилися сусіди багатоквартирного будинку, які переконані, що пенсіонерка психічнохвора і несе для них загрозу."Спалила мені двері, порізала мені в туалеті двері, у коридорі постійно виливала сечу. Часто поліцію викликала, там заяви на неї є", - каже Ірина Закутна."Тероризує, фактично, своєю поведінкою весь під’їзд. Вона то підпалює, то погрожує, то взагалі неможливо жити – ми живемо у постійному страсі. Мало того, що вона з сусідів знущається, вона ще знущається з тварин, вона їх б’є палкою, забиває", - каже Єлизавета Гуршал.У жінки начебто є син, але його десять років не бачили. Люди не знаходять управи на сусідку і бояться за своє життя. "В нас маленькі діти, ми можемо не встигнути – в той момент відбігти кудись, бо то в під’їзді на нас все летить, і тут все летить і підпалює. Ми можемо не прокинутися вночі, тому що це є дерев’яне перекриття, там купа сміття, паперу, воно просто спалахне в один момент", - озвучує страхи Ліля Малішевська.На неврівноважену сусідку люди скаржилися на гарячу лінію міста та до поліції. Правоохоронці цьогоріч вже тричі приїздили на виклики, але нічого вдіяти не можуть - жінка дверей не відчиняє, а зайти силоміць вони не мають права. "Копію матеріалів ми скерували на психо-неврологічний диспансер, щоб вийшов якийсь чи психіатр, оглянув та надав нам відповідь з даного факту, але по теперішній час ми відповіді не отримали", - розповів дільничний Шевченківського відділу поліції Роман Вархоляк.Юрист вважає, що подбати про свою безпеку мають передусім самі сусіди. Оскільки чоловік помер, жінка залишилася без опікуна, своєї недуги вона не визнає, відтак люди мають клопотати, аби держава призначила їй доглядальника, а вже він подбає про шпиталізацію чи лікування. "До спеціалізованих психіатричних закладів особа повинна бути поміщена за рішенням суду, за її усвідомленою згодою або за згодою опікуна", - пояснила Наталія Жеманова.Поки ж триватиме процес визнання жінки недієздатною, психологи радять сусідам бути пильними. "Не наближатися заблизько, бо це може бути небезпечно, але також не втікати, не уникати, тому що це буде провокувати її більше. Вона може бути в гострому психозі, і вона в цей час може бачити не сусідів, з якими вона мешкає, а, перепрошую, диявола, якого вона має покарати", - вважає клінічний психолог Лариса Дідковська. Фахівці не приховують, що шлях до шпиталізації самотньої жінки буде тривалим, тож людям доведеться набратися терпіння.

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