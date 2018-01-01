У Ковелі авто на «зебрі» збило 3-річну дитину
Сьогодні, 10:42
У Ковелі внаслідок ДТП травмувалась 3-річна дитина.
Зазначається, що дитину збили на пішохідному переході, - інформує ГУНП у Волинській області.
За усіма фактами ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Зазначається, що дитину збили на пішохідному переході, - інформує ГУНП у Волинській області.
За усіма фактами ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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