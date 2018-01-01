У Ковелі авто на «зебрі» збило 3-річну дитину





Зазначається, що дитину збили на пішохідному переході, - інформує ГУНП у Волинській області.



За усіма фактами ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі внаслідок ДТП травмувалась 3-річна дитина.Зазначається, що дитину збили на пішохідному переході, - інформує ГУНП у Волинській області.За усіма фактами ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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