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У Ковелі авто на «зебрі» збило 3-річну дитину

У Ковелі авто на «зебрі» збило 3-річну дитину
У Ковелі внаслідок ДТП травмувалась 3-річна дитина.

Зазначається, що дитину збили на пішохідному переході, - інформує ГУНП у Волинській області.

За усіма фактами ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


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Теги: ДТП, аварія, Ковель
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