Василю Гею відкриють пам'ятну дошку у рідному селі на Волині
Сьогодні, 14:27
У селі Заболоття Любомльского району на стіні загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня відкриють пам’ятну дошку відомому волинському письменнику Василю Гею.
Про це повідомляє ВолиньUA.
У рідному селі письменника Заболоття Любомльского району нещодавно перейменували головну вулицю села, а тепер планують відкрити пам’ятну дошку волинському письменнику Василю Гею.
Захід відбудеться, у п’ятницю, 9 листопада, о 13 годині біля Заболоттівської школи, за адресою: вулиця Василя Гея, 7.
Довідково:
Волинянин Василь Гей народився 14 січня 1942 року в селі Заболоття Любомльського району. Після закінчення семирічки у рідному селі та десятирічки в селі Головно працював завідувачем сільської бібліотеки та клубу, вчителював, служив у війську.
Повернувшись після трирічної служби в армії, став працювати кореспондентом Любомльської районної газети. Звідти запрошений на роботу в обласну молодіжну газету до Луцька, де був кореспондентом, завідувачем відділу, керівником літературної студії «Лесин кадуб».
Водночас навчався на редакторському факультеті Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова у Львові. У 1989-2006 роках очолював Волинську організацію Національної спілки письменників України. Поет, прозаїк, критик, публіцист. Лауреат літературної премії імені Андрія Головка, літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського та міжнародної премії імені Дмитра Нитченка.
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Про це повідомляє ВолиньUA.
У рідному селі письменника Заболоття Любомльского району нещодавно перейменували головну вулицю села, а тепер планують відкрити пам’ятну дошку волинському письменнику Василю Гею.
Захід відбудеться, у п’ятницю, 9 листопада, о 13 годині біля Заболоттівської школи, за адресою: вулиця Василя Гея, 7.
Довідково:
Волинянин Василь Гей народився 14 січня 1942 року в селі Заболоття Любомльського району. Після закінчення семирічки у рідному селі та десятирічки в селі Головно працював завідувачем сільської бібліотеки та клубу, вчителював, служив у війську.
Повернувшись після трирічної служби в армії, став працювати кореспондентом Любомльської районної газети. Звідти запрошений на роботу в обласну молодіжну газету до Луцька, де був кореспондентом, завідувачем відділу, керівником літературної студії «Лесин кадуб».
Водночас навчався на редакторському факультеті Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова у Львові. У 1989-2006 роках очолював Волинську організацію Національної спілки письменників України. Поет, прозаїк, критик, публіцист. Лауреат літературної премії імені Андрія Головка, літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського та міжнародної премії імені Дмитра Нитченка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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