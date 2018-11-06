Василю Гею відкриють пам'ятну дошку у рідному селі на Волині

Василю Гею.



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У рідному селі письменника Заболоття Любомльского району нещодавно перейменували головну вулицю села, а тепер планують відкрити пам’ятну дошку волинському письменнику Василю Гею.



Захід відбудеться, у п’ятницю, 9 листопада, о 13 годині біля Заболоттівської школи, за адресою: вулиця Василя Гея, 7.



Довідково:



Волинянин Василь Гей народився 14 січня 1942 року в селі Заболоття Любомльського району. Після закінчення семирічки у рідному селі та десятирічки в селі Головно працював завідувачем сільської бібліотеки та клубу, вчителював, служив у війську.



Повернувшись після трирічної служби в армії, став працювати кореспондентом Любомльської районної газети. Звідти запрошений на роботу в обласну молодіжну газету до Луцька, де був кореспондентом, завідувачем відділу, керівником літературної студії «Лесин кадуб».



Водночас навчався на редакторському факультеті Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова у Львові. У 1989-2006 роках очолював Волинську організацію Національної спілки письменників України. Поет, прозаїк, критик, публіцист. Лауреат літературної премії імені Андрія Головка, літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського та міжнародної премії імені Дмитра Нитченка.

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