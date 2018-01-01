Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада

На Волині 7 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:00-17:00с.Красностав: ПАТ „Укртелеком” Волинська філія АТС , магазин с.Красностав: вул.Жовтнева,4-14, Вишнева,2. 9:00-17:00м.Володимир-Волинський: вул.Кн.Олега,54-60,65-81; вул..Опільського, Завокзальна1. 10:00-17:00с. Жашковичі вул. Гагаріна, вул. Радянської конституції;2. 9:00-17:00с. Тишковичі Провулок 2;3. 10:00-17:00 с. Михалє, с. Млинище1. КТП-167 Л-2, Л-1 09:40 – 17:00 ПП Парфелюк Н.Г., ПП Назаревич В.І. с.Нуйно, вул.. Л.Українки, пров. Л.Українки.2. КТП-276 Л-3 10:00 – 17:00 Бібліотека, Медпункт. с.Видерта, вул.. Миру, вул.. Садова, вул.. Ковельська.3. КТП-67 10:00 – 17:00 Бібліотека, Школа, Медпункт, АСГ «Правда» (ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В. с.Волиця, вул.. Федорова, вул. 17 Вересня, вул.. Лісна, вул.. Радянська.1. 10:00-14:00ПЛ-10 кВ Л 70-02КТП-75 с. ДідовичіФОП Демчук Андрій ВасильовичФОП Чвир Євгенія РостиславівнаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"КТП-415 с. ДідовичіФОП Хомяк Максим ВасильовичКТП-76 с. ДідовичіПавлик Ніна Іванівна ПЛ-10 кВ Л 70-02КТП-75 с. Дідовичівул.Центральна,буд.32-48 буд.1-31, вул.Набережна,13-33,30,32,34,36,381-9, 2-28КТП-415 с. Дідовичівул. Колгоспна, буд.10-36, 1-9КТП-76 с. Дідовичівул. Центральна, буд. 14-29, 1-13вул. Молодіжна, 1-151. 9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" катодна станція,ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Дубівське СТ,Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,Вол.дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,СТзОВ "Ватутіна",ФОП Марчук О. А.,Ковельське МТМО,Школа с. Тойкут,ФОП Галаша Т. І.,Львівська залізниця,Ф. О.Тимошик В. В.,ТОВ "Технобудекспорт". с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут,с. Лапні.2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-552 8:00-19:00 Вол. дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком" АТС,Ковельське МТМО (Гол.райлік),Римо-кат. каф. костел,Церква смт. Голоби,Філія ДВТП "Волиньфарм". смт. Голоби.3. 8:00-19:00с. Дарівка.1. 09:00-13:00Дитячий садокТорговий дім ВолиньПП КрамаревичМагазин БубликМагазин Вишенька Вул. Конякіна, 7, 7а, 9, 9а, 16Вул. Гордіюк, 20а, 29Вул. Федорова, 32. 13:00-17:00Дитячий садокТорговий дім ВолиньПП КрамаревичМагазин БубликМагазин Вишенька Вул. Конякіна, 7, 7а, 9, 9а, 16Вул. Гордіюк, 20а, 29Вул. Федорова, 31. 09:00 – 17:00Школа-інтернат с.КнягининокФОП Калитюк Ю.С.ФОП Білокурець М.А.ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садив.»Будинок культури с. Княгининокс/р с.КнягининокМилушівське споживче товариствоПАТ «Укртелеком»ФОП Куренда А.М.ФОП Ляшук В.П.ФОП Арсенюк С.О.ФО Воскобійник І.Л. с. Княгининок вул. Соборна, Молодіжна, Спортивна, Дружби, Садова, Промислова1. 10:00-17:00КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-51.КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство".КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд. майданчик).2 ПЛ-10 кВ, Л-78-04 від ЛР-30 для ремонту ПР-10 КТП-43 11:00-16:00 КТП-42, с. Замостя - Карасинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Молитовний будинок, Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня.КТП-43, с. Замостя - Сільська рада с.Карасин, ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (башня).КТП-45 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-237 - ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (ДКУ-1), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-410 - ФОП Мельник М.С. (ліс. цех), Районний відділ освіти (школа).КТП-475, с. Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР".КТП-231, с. Серхів - Державне підприємство "Волиньторф".КТП-32 - ФОП Вацик В.В. (магазин).КТП-33 - Серхівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Серхівська сільська рада (клуб).КТП-430 - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).місто Нововолинськ№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-128 09:00-18:00 Насосна с.Благодатневул.Лопатіна, 1-8вул.Перемоги, 1а- 3вул.Шахтарська, 7, 92 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-9 09:00-18:00 Будинок спеціаліста м.Нововолинськ1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..4 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 9:00-17:00 с.Тристень бригада6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.7 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 9:00-17:00 с.Пожарки, АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальна, шкільна майстерня, шкільна насосна, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки вул.Новоселів, Радянська.1. 10:00-17:00с. Смідин вул: Шкільна, Калініна, Жовтнева1 ПЛ-0,4 кВКТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби2 ПЛ-0,4 кВКТП-164 10:00-16:30 СВК «Воля» - ферма с.Мочулки3 ПЛ-0,4 кВКТП-165 10:00-13:00 с.Мочулки4 ПЛ-0,4 кВЗТП-273 09:00-16:30 Луківська с/р – дит.садок, Луківське КП «Комунальник»- насосна, дім молитви, ФОП Куць А.А.- магазин с.м.т.Луків