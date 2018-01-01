Стрілянина в Луцьку: просять профінансувати встановлення відеокамер

Депутат Луцької міськрадинаполягає відновленні реалізації програми встановлення камер відеоспостереження в обласному центрі Волині.Про це він написав у соціальній мережі Facebook.У зв’язку зі, внаслідок якої одна людина загинула і ще дві опинилися в лікарні, депутат міськради пропонує повернутися до реалізації програми «Безпечне місто».у Луцьку - це чіткий сигнал, що ми повертаємося в 90-ті, коли існувало єдине право сили, а не сила права. Тому я закликаю керівників усіх правоохоронних органів оперативно провести розшукові заходи, розібратись у ситуації та покарати винних!» - йдеться в дописі.Покровський стверджує, що глибоко обурений від бездіяльності луцької влади.«Можете запитати: до чого тут мерія, адже розслідування належить до компетенції правоохоронців? Справа в тому, що в Луцьку ухвалена програма «Безпечне місто», яка передбачає встановлення відеокамер на автошляхах та в місцях скупчення людей, як це вже зробили Тернопіль, Львів чи Київ. Її втілення розпочав покійний міський голова, проте після його смерті чинна мерія саботує її виконання, чим полегшує життя злочинцям», - зазначив він.Тож він вимагає перейти «від пустослівних обіцянок та належно фінансувати заходи, спрямовані на попередження злочинів і правопорушень».«Міська рада не має спрямовувати кошти на створення і підтримку комунальних підприємств, а повинна фінансувати програму «Безпечне місто» в числі першочергових! Те, що вчора не постраждали прості мешканці, дорослі чи діти, це просто щастя. Але все ж загинула людина, тому ця ситуація не має нікого заспокоювати!» - йдеться в його дописі.«Гарантування безпеки громадян є однією зі стратегічних цілей Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого я є. Тому я продовжуватиму лобіювати виділення бюджетних коштів на встановлення сучасної системи відеоспостереження в місті для захисту простих громадян. Використання сучасних засобів при реалізації програми «Безпечне місто» дозволить суттєво зменшити рівень злочинності, зменшить кількість актів вандалізму, крадіжок та розбійних нападів, забезпечить своєчасну фіксацію порушень правил дорожнього руху і підвищить безпеку на дорогах, посилить протидію можливим терористичним актам», - додав Покровський.