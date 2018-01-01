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У Луцьку шукають перевізника на маршрут №6

У Луцьку шукають перевізника на маршрут №6
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №6.

Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що дія попереднього договору завершився. Аби не переривати перевезення пасажирів, на три місяці заключать тимчасовий договір на перевезення.

Нагадаємо, у прямому та зворотному напрямках маршрут пролягає через Привокзальний майдан, Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Ковельська, село Княгининок, село Брище.

Проведуть конкурс 18 грудня цього року.

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Теги: маршрут №6, Луцьк, перевізник
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