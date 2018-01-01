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Лучанам доведеться більше платити за проїзд, якщо студенти їздитимуть за 2,50

Лучанам доведеться більше платити за проїзд, якщо студенти їздитимуть за 2,50
Якщо у Луцьку затвердять пільговий проїзд для студентів у сумі 2,50 гривень, то іншим лучанам доведеться платити 7,50.

Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Ігор Алєксєєв розповів, що є інформація про позов студентів до міської ради щодо порушення прав. Секретар міської ради Григорій Пустовіт це підтвердив.

«Вони хочуть 2,50 за проїзд, посилаючись на постанову Кабміну. Їх вимоги законні», - відзначив Алєксєєв. Він поцікавився, скільки коштів відшкодувала держава за пільгові перевезення.

«Ми не отримали жодної гривні», - повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.

Ігор Алєксєєв запропонував підготувати проект рішення про вартість проїзду для студентів за 2,50, однак для інших лучан ця сума складатиме 7,50.

«Вони повинні розуміти, що за них доведеться платити іншій частині лучан. Хлопці молодці, вони борються за свої права, але вони мають розуміти, що є дві норми закону. Якщо центральні органи влади не надіслали компенсацію, їх не отримали перевізники», - наголосив член виконкому.

Варто зазначити, що наразі у місті є майже 30 тисяч студентів.

Григорій Пустовіт додав, що студентами маніпулюють певні політичні сили задля своїх цілей, тож із ними пообіцяли «провести роботу» та пояснити ситуацію.

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Теги: Луцьк, проїзд
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Коментарі 1
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Читайте уважно законодавство і виконуйте.Якби...може...ніби...-це не Закон.А студенти молодці і ніхто ними не маніпулює.Це взагалі має бути потужна,не заангажована прогресивна політична сила.Було дуже добре для України.
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