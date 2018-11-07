У волинянки в магазині поцупили з сумки телефон
Сьогодні, 12:39
У Володимирі-Волинському в жінки вкрали телефон у магазині секонд-хенду.
Неприємний інцидент трапився 6 листопада, - пише Володимир медіа.
До поліції із заявою звернулась жінка, яка повідомила про крадіжку.
Вона розповіла, що приміряючи одяг в одному із магазинів, що на вулиці Луцькій, мала необережність залишити свою сумку без нагляду. І допоки міряла одяг, хтось витягнув із сумки мобільний телефон, котрий коштує 3500 гривень.
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Неприємний інцидент трапився 6 листопада, - пише Володимир медіа.
До поліції із заявою звернулась жінка, яка повідомила про крадіжку.
Вона розповіла, що приміряючи одяг в одному із магазинів, що на вулиці Луцькій, мала необережність залишити свою сумку без нагляду. І допоки міряла одяг, хтось витягнув із сумки мобільний телефон, котрий коштує 3500 гривень.
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