У волинянки в магазині поцупили з сумки телефон





Неприємний інцидент трапився 6 листопада, - пише



До поліції із заявою звернулась жінка, яка повідомила про крадіжку.



Вона розповіла, що приміряючи одяг в одному із магазинів, що на вулиці Луцькій, мала необережність залишити свою сумку без нагляду. І допоки міряла одяг, хтось витягнув із сумки мобільний телефон, котрий коштує 3500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в жінки вкрали телефон у магазині секонд-хенду.Неприємний інцидент трапився 6 листопада, - пише Володимир медіа До поліції із заявою звернулась жінка, яка повідомила про крадіжку.Вона розповіла, що приміряючи одяг в одному із магазинів, що на вулиці Луцькій, мала необережність залишити свою сумку без нагляду. І допоки міряла одяг, хтось витягнув із сумки мобільний телефон, котрий коштує 3500 гривень.

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