У Володимирі хочуть облаштувати нове кладовище

У мерії Володимира-Волинського розглядають питання виділення землі під нове міське кладовище. Місце на старому, мовляв, уже вичерпується.Про це повідомили у прес-службі Володимир-Волинської міськради.Так, за словами мера Петра Саганюка, у мерії вже навіть придивилися на конкретну земельну ділянку."Ми придивились на земельну ділянку в районі повороту на с. Ворчин, оскільки потужності чинного кладовища завершуються і треба думати над тим, де буде нове. Але робота в цьому напрямку незавершена, ще є ряд важливих моментів", - каже міський голова.