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У Володимирі хочуть облаштувати нове кладовище

У Володимирі хочуть облаштувати нове кладовище
У мерії Володимира-Волинського розглядають питання виділення землі під нове міське кладовище. Місце на старому, мовляв, уже вичерпується.

Про це повідомили у прес-службі Володимир-Волинської міськради.

Так, за словами мера Петра Саганюка, у мерії вже навіть придивилися на конкретну земельну ділянку.

"Ми придивились на земельну ділянку в районі повороту на с. Ворчин, оскільки потужності чинного кладовища завершуються і треба думати над тим, де буде нове. Але робота в цьому напрямку незавершена, ще є ряд важливих моментів", - каже міський голова.

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Теги: кладовище, цвинтар, благоустрій
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