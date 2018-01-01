У Володимирі хочуть облаштувати нове кладовище
Сьогодні, 14:52
У мерії Володимира-Волинського розглядають питання виділення землі під нове міське кладовище. Місце на старому, мовляв, уже вичерпується.
Про це повідомили у прес-службі Володимир-Волинської міськради.
Так, за словами мера Петра Саганюка, у мерії вже навіть придивилися на конкретну земельну ділянку.
"Ми придивились на земельну ділянку в районі повороту на с. Ворчин, оскільки потужності чинного кладовища завершуються і треба думати над тим, де буде нове. Але робота в цьому напрямку незавершена, ще є ряд важливих моментів", - каже міський голова.
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Про це повідомили у прес-службі Володимир-Волинської міськради.
Так, за словами мера Петра Саганюка, у мерії вже навіть придивилися на конкретну земельну ділянку.
"Ми придивились на земельну ділянку в районі повороту на с. Ворчин, оскільки потужності чинного кладовища завершуються і треба думати над тим, де буде нове. Але робота в цьому напрямку незавершена, ще є ряд важливих моментів", - каже міський голова.
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