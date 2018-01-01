Із луцького мосту зняли рекламу, яка могла спричинити аварію
Сьогодні, 20:44
У Луцьку муніципали очистили міст від обірваної реклами, що повисла над проїзджою частиною дороги.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Інспектуючи вулиці обласного центру Волині, вранці сьогодні, 7 листопада, муніципали побачили, що на залізничному мості на вулиці Карпенка-Карого майорить обірваний рекламно-інформаційний плакат, що може впасти та спричинити ДТП.
Інспектори групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцької міськради зняли рекламу та утилізували її, а на розповсюджувачів чекає штраф.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Інспектуючи вулиці обласного центру Волині, вранці сьогодні, 7 листопада, муніципали побачили, що на залізничному мості на вулиці Карпенка-Карого майорить обірваний рекламно-інформаційний плакат, що може впасти та спричинити ДТП.
Інспектори групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцької міськради зняли рекламу та утилізували її, а на розповсюджувачів чекає штраф.
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