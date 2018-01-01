Із луцького мосту зняли рекламу, яка могла спричинити аварію

У Луцьку муніципали очистили міст від обірваної реклами, що повисла над проїзджою частиною дороги.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Інспектуючи вулиці обласного центру Волині, вранці сьогодні, 7 листопада, муніципали побачили, що на залізничному мості на вулиці Карпенка-Карого майорить обірваний рекламно-інформаційний плакат, що може впасти та спричинити ДТП.Інспектори групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцької міськради зняли рекламу та утилізували її, а на розповсюджувачів чекає штраф.