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Із луцького мосту зняли рекламу, яка могла спричинити аварію

Із луцького мосту зняли рекламу, яка могла спричинити аварію
У Луцьку муніципали очистили міст від обірваної реклами, що повисла над проїзджою частиною дороги.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Інспектуючи вулиці обласного центру Волині, вранці сьогодні, 7 листопада, муніципали побачили, що на залізничному мості на вулиці Карпенка-Карого майорить обірваний рекламно-інформаційний плакат, що може впасти та спричинити ДТП.

Інспектори групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцької міськради зняли рекламу та утилізували її, а на розповсюджувачів чекає штраф.

Із луцького мосту зняли рекламу, яка могла спричинити аварію
Із луцького мосту зняли рекламу, яка могла спричинити аварію
Із луцького мосту зняли рекламу, яка могла спричинити аварію

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Теги: муніципали, Луцьк
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