Масова стрілянина у барі в Каліфорнії: є поранені





На цей час відомо, щонайменше шість людей отримали поранення, в тому числі один поліцейський. Чи є загиблі, інформації немає, - пише



Поліція вже прибула на місце інциденту. Інформації про те, чи затримали підозрюваного, немає.



Попередньо повідомляють, що він був у темному одязі, окрім вогнепальної зброї міг застосувати димові шашки.



Стрілянина у синагозі Пітсбурга: затриманий каже, що невинуватий

Стрілянина у синагозі: нападнику висунули звинувачення у вбивстві 11 людей

Відвідувачі закладу повідомляють, що у приміщенні почалася паніка. Аби вибратися з бару, люди розбивали вікна стільцями.



Правоохоронці звернулися до місцевих жителів з проханням не відвідувати район, де відбулася стрілянина.



На сайті закладу повідомляється, що в цей час у барі саме проходив студентський вечір музики кантрі.

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