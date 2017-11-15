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Масова стрілянина у барі в Каліфорнії: є поранені

Масова стрілянина у барі в Каліфорнії: є поранені
У барі американського міста Таусенд Оукс (Каліфорнія) сталася масова стрілянина.

На цей час відомо, щонайменше шість людей отримали поранення, в тому числі один поліцейський. Чи є загиблі, інформації немає, - пише ВВС Україна.

Поліція вже прибула на місце інциденту. Інформації про те, чи затримали підозрюваного, немає.

Попередньо повідомляють, що він був у темному одязі, окрім вогнепальної зброї міг застосувати димові шашки.

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Відвідувачі закладу повідомляють, що у приміщенні почалася паніка. Аби вибратися з бару, люди розбивали вікна стільцями.

Правоохоронці звернулися до місцевих жителів з проханням не відвідувати район, де відбулася стрілянина.

На сайті закладу повідомляється, що в цей час у барі саме проходив студентський вечір музики кантрі.

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Теги: стрілянина, Каліфорнія
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