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Лучанку, яка хотіла купити автівку, «кинули» на гроші

Лучанку, яка хотіла купити автівку, «кинули» на гроші
Лучанка перерахувала шахраям майже 87 тисяч гривень за неіснуючий автомобіль.

Учора, 7 листопада, жертвою шахраїв стала 28-річна жінка, яка перерахувала 86 600 грн. "продавцям" автомобіля, котрі розмістили оголошення про продаж авто на популярному сайті, - інформує прес-служба прокуратури області.

Звісно, після отримання переказу зловмисники припинили відповідати на дзвінки і повідомлення, відтак жінка залишилася без грошей і без омріяного автомобіля.

Прокуратура області нагадує волинянам: аби не стати жертвою шахраїв, в жодному разі не здійснюйте оплату чи передоплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів. Замовляйте на сайтах товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачуйте його.

У випадку продажу товару не повідомляйте в оголошеннях зайвої особистої інформації, лише номер картки, на рахунку якої не повинно бути коштів, а краще просіть надіслати гроші готівкою на поштове відділення. Окрім того, аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити своїх банківських рахунків. Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати, відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.



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Теги: гроші, авто, шахраї
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Коментарі 1
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Я думав що дебілів стає менше ,а ця вже всіх переплюнула .
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