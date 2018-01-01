Лучанку, яка хотіла купити автівку, «кинули» на гроші
Сьогодні, 13:43
Лучанка перерахувала шахраям майже 87 тисяч гривень за неіснуючий автомобіль.
Учора, 7 листопада, жертвою шахраїв стала 28-річна жінка, яка перерахувала 86 600 грн. "продавцям" автомобіля, котрі розмістили оголошення про продаж авто на популярному сайті, - інформує прес-служба прокуратури області.
Звісно, після отримання переказу зловмисники припинили відповідати на дзвінки і повідомлення, відтак жінка залишилася без грошей і без омріяного автомобіля.
Прокуратура області нагадує волинянам: аби не стати жертвою шахраїв, в жодному разі не здійснюйте оплату чи передоплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів. Замовляйте на сайтах товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачуйте його.
У випадку продажу товару не повідомляйте в оголошеннях зайвої особистої інформації, лише номер картки, на рахунку якої не повинно бути коштів, а краще просіть надіслати гроші готівкою на поштове відділення. Окрім того, аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити своїх банківських рахунків. Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати, відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Учора, 7 листопада, жертвою шахраїв стала 28-річна жінка, яка перерахувала 86 600 грн. "продавцям" автомобіля, котрі розмістили оголошення про продаж авто на популярному сайті, - інформує прес-служба прокуратури області.
Звісно, після отримання переказу зловмисники припинили відповідати на дзвінки і повідомлення, відтак жінка залишилася без грошей і без омріяного автомобіля.
Прокуратура області нагадує волинянам: аби не стати жертвою шахраїв, в жодному разі не здійснюйте оплату чи передоплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів. Замовляйте на сайтах товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачуйте його.
У випадку продажу товару не повідомляйте в оголошеннях зайвої особистої інформації, лише номер картки, на рахунку якої не повинно бути коштів, а краще просіть надіслати гроші готівкою на поштове відділення. Окрім того, аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити своїх банківських рахунків. Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати, відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Я думав що дебілів стає менше ,а ця вже всіх переплюнула .
Останні новини
Луцькі першокласники на один урок стали рятувальниками
Сьогодні, 13:56
Лучанку, яка хотіла купити автівку, «кинули» на гроші
Сьогодні, 13:43
У Луцьку четверо підлітків розважались на даху потяга
Сьогодні, 13:28
Арсен Мірзоян виступив у луцькому «Промені». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:28