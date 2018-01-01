У «Premier City» відкрили додатковий продаж квитків на бій «Усик vs Белью»*





"Хотіли переглянути бокс на великому екрані, але всі квитки на онлайн-трансляцію у кінотеатрі «Premier City» вже розкупили? Маємо для Вас приємні новини!", - йдеться у повідомлені.



Квитки можна придбати за посиланням:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі "Premier City" відкрили ще один зал для трансляції боксерського поєдинку "УСИК vs БЕЛЬЮ"."Хотіли переглянути бокс на великому екрані, але всі квитки на онлайн-трансляцію у кінотеатрі «Premier City» вже розкупили? Маємо для Вас приємні новини!", - йдеться у повідомлені.Квитки можна придбати за посиланням: https://bilet.vkino.com.ua/showtime/?lang=uk&_vpath=&theater=premiercity&showtime=43170&agent=vkino&fbclid=IwAR2pOQhBFerkqRevhDQ_VNeN8n6nehbCYBn5FyQjm1VOTdIvTwfjWUc9AoU

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