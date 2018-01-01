Волинянка звинувачує свою сусідку в загибелі собаки





Наталія Ягодина стверджує, що її собаку закидали камінням і зробила це «недобросовісна сусідка».



«Це було о 5 годині ранку 25 жовтня. Я випустила Люсю, так звали мою собаку, на вулицю прогулятися. Це щоденна процедура, вона завжди поверталася додому. Через деякий період я почула шалений крик своєї сусідки Віри зі словами: «Борони Боже, не викидай тільки у смітник». У мене відразу пролетіла думка – а де ж моя собака? Я кинулася на пошуки, розпитувала в усіх… Уже під вечір Люсю знайшли в калюжі під будинком», – згадує той день Наталія.



Жінка говорить, що про інцидент питала у всіх, хто був неподалік або хто міг бачити: у продавців на базарі, у працівників магазину «Київстар», та нікому нічого не відомо. Лише згодом один чоловік розповів їй, що винуватцем трагедії є її співмешканка будинку. На жаль, він проти, щоб називали його ім’я.



Наталія запевняє, що це не єдиний випадок насильства над її сім’єю з боку сусідки. У жінок здавна не складалися доброзичливі відносини, вони постійно конфліктували. Перша неодноразово писала заяви до Камінь-Каширського відділення поліції, друга також не гребувала цим.



Письмові звернення минулих років Наталія Ягодина писала як від свого імені, так і від імені дитини, та все безрезультатно. У поліції кажуть, що немає факту злочину.



«Невже коли людина бігає за тобою з тяжким предметом чи вагітну ледь не зіштовхує зі сходів, не є фактом злочину? Невже варто чекати реальних жертв? Ось вам, будь ласка, спершу собака, а далі моя дитина? Я як мати переживаю за свій добробут», – переконує жінка.



Песик, до речі, був не із дешевих. Його купили у Польщі, породи Пекінес. Вона має паспорт та всі щеплення. За словами власниці, з нею ніколи не було проблем чи тим більше конфліктів.





«Можливо хтось і буде сміятися. Може для когось це і просто собака, а для мене це член сім’ї. Вона жила зі мною в квартирі, я скрізь із нею подорожувала. Якби я знала, що таке буде… Тепер боюся за свою дитину, за її життя… Мій син тепер сам розуміє, що там живе погана тітка…», – говорить Наталія.



Тим часом вона показала відео, яке зняла після інциденту. На ньому назбирана гора каміння та уламки цегли. Це те місце, де знайшли тіло песика з випуклими очима (як буває після удару).



Журналісти видання хотіли поспілкуватися з цією сусідкою, та спроби не увінчалися успіхом – жінка не відчиняла двері квартири.



Хто у цій ситуації винен чи не винен вирішувати поліції. Та Наталія каже, що і цю справу продовжувати також не будуть, її закриють. Вона з відчаєм говорить, що подекуди правоохоронні органи змушують людей до самосуду і, як кожна мати, хоче вберегти свою дитину від конфліктів дорослих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До редакції Район.Камінь-Каширський звернулася мешканка міста з проханням про допомогу.стверджує, що її собаку закидали камінням і зробила це «недобросовісна сусідка».«Це було о 5 годині ранку 25 жовтня. Я випустила Люсю, так звали мою собаку, на вулицю прогулятися. Це щоденна процедура, вона завжди поверталася додому. Через деякий період я почула шалений крик своєї сусідки Віри зі словами: «Борони Боже, не викидай тільки у смітник». У мене відразу пролетіла думка – а де ж моя собака? Я кинулася на пошуки, розпитувала в усіх… Уже під вечір Люсю знайшли в калюжі під будинком», – згадує той день Наталія.Жінка говорить, що про інцидент питала у всіх, хто був неподалік або хто міг бачити: у продавців на базарі, у працівників магазину «Київстар», та нікому нічого не відомо. Лише згодом один чоловік розповів їй, що винуватцем трагедії є її співмешканка будинку. На жаль, він проти, щоб називали його ім’я.Наталія запевняє, що це не єдиний випадок насильства над її сім’єю з боку сусідки. У жінок здавна не складалися доброзичливі відносини, вони постійно конфліктували. Перша неодноразово писала заяви до Камінь-Каширського відділення поліції, друга також не гребувала цим.Письмові звернення минулих років Наталія Ягодина писала як від свого імені, так і від імені дитини, та все безрезультатно. У поліції кажуть, що немає факту злочину.«Невже коли людина бігає за тобою з тяжким предметом чи вагітну ледь не зіштовхує зі сходів, не є фактом злочину? Невже варто чекати реальних жертв? Ось вам, будь ласка, спершу собака, а далі моя дитина? Я як мати переживаю за свій добробут», – переконує жінка.Песик, до речі, був не із дешевих. Його купили у Польщі, породи Пекінес. Вона має паспорт та всі щеплення. За словами власниці, з нею ніколи не було проблем чи тим більше конфліктів.«Можливо хтось і буде сміятися. Може для когось це і просто собака, а для мене це член сім’ї. Вона жила зі мною в квартирі, я скрізь із нею подорожувала. Якби я знала, що таке буде… Тепер боюся за свою дитину, за її життя… Мій син тепер сам розуміє, що там живе погана тітка…», – говорить Наталія.Тим часом вона показала відео, яке зняла після інциденту. На ньому назбирана гора каміння та уламки цегли. Це те місце, де знайшли тіло песика з випуклими очима (як буває після удару).Журналісти видання хотіли поспілкуватися з цією сусідкою, та спроби не увінчалися успіхом – жінка не відчиняла двері квартири.Хто у цій ситуації винен чи не винен вирішувати поліції. Та Наталія каже, що і цю справу продовжувати також не будуть, її закриють. Вона з відчаєм говорить, що подекуди правоохоронні органи змушують людей до самосуду і, як кожна мати, хоче вберегти свою дитину від конфліктів дорослих.

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