У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО





Так, шачанка Леся Арват натрапила на вербу, яка почала розпускати «котики», - повідомляє



Фото аномалії вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.



«Здалося, що осінь нарешті вступила в свої права. Дійсно, здалося.... Бо побачила вербу, яка почала розпускати «котики».... Хто замовляв ВЕСНУ?» - підписала своє фото шачанка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незвична для початку листопада тепла погода здивувала природною аномалією. У Шацьку розцвіла верба.Так, шачанканатрапила на вербу, яка почала розпускати «котики», - повідомляє Район.Шацьк Фото аномалії вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.«Здалося, що осінь нарешті вступила в свої права. Дійсно, здалося.... Бо побачила вербу, яка почала розпускати «котики».... Хто замовляв ВЕСНУ?» - підписала своє фото шачанка.

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