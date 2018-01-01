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У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО

У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО
Незвична для початку листопада тепла погода здивувала природною аномалією. У Шацьку розцвіла верба.

Так, шачанка Леся Арват натрапила на вербу, яка почала розпускати «котики», - повідомляє Район.Шацьк.

Фото аномалії вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Здалося, що осінь нарешті вступила в свої права. Дійсно, здалося.... Бо побачила вербу, яка почала розпускати «котики».... Хто замовляв ВЕСНУ?» - підписала своє фото шачанка.

У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО

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Теги: Шацьк, природа
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