У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО
Сьогодні, 10:48
Незвична для початку листопада тепла погода здивувала природною аномалією. У Шацьку розцвіла верба.
Так, шачанка Леся Арват натрапила на вербу, яка почала розпускати «котики», - повідомляє Район.Шацьк.
Фото аномалії вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Здалося, що осінь нарешті вступила в свої права. Дійсно, здалося.... Бо побачила вербу, яка почала розпускати «котики».... Хто замовляв ВЕСНУ?» - підписала своє фото шачанка.
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Так, шачанка Леся Арват натрапила на вербу, яка почала розпускати «котики», - повідомляє Район.Шацьк.
Фото аномалії вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Здалося, що осінь нарешті вступила в свої права. Дійсно, здалося.... Бо побачила вербу, яка почала розпускати «котики».... Хто замовляв ВЕСНУ?» - підписала своє фото шачанка.
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