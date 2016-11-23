Лучанам, які пережили голодомор, дадуть по 300 гривень





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



До Дня пам'яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 років - 24 листопада - лучани отримають допомогу. Кожному, хто пережив цю страшну подію, дадуть по 300 гривень з бюджету міста.



Загалом виплати отримають 48 лучан на загальну суму 14,4 тисячі гривень.

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