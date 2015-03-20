На волинському пункті пропуску виявили крадений автомобіль. ФОТО





Про це повідомили на сайті



Автомобіль – Ford на польській реєстрації 2002 року випуску. Зазначають, що авто викрали на початку жовтня 2018 року.



По випадку проінформували Укрбюро Інтерполу в Києві, а автомобіль передали співробітникам Національної поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону виявили крадений автомобіль.Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби Автомобіль – Ford на польській реєстрації 2002 року випуску. Зазначають, що авто викрали на початку жовтня 2018 року.По випадку проінформували Укрбюро Інтерполу в Києві, а автомобіль передали співробітникам Національної поліції.

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