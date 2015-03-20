На волинському пункті пропуску виявили крадений автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:20
На пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону виявили крадений автомобіль.
Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.
Автомобіль – Ford на польській реєстрації 2002 року випуску. Зазначають, що авто викрали на початку жовтня 2018 року.
По випадку проінформували Укрбюро Інтерполу в Києві, а автомобіль передали співробітникам Національної поліції.
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Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.
Автомобіль – Ford на польській реєстрації 2002 року випуску. Зазначають, що авто викрали на початку жовтня 2018 року.
По випадку проінформували Укрбюро Інтерполу в Києві, а автомобіль передали співробітникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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