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На волинському пункті пропуску виявили крадений автомобіль. ФОТО

На волинському пункті пропуску виявили крадений автомобіль. ФОТО
На пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону виявили крадений автомобіль.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

Автомобіль – Ford на польській реєстрації 2002 року випуску. Зазначають, що авто викрали на початку жовтня 2018 року.

По випадку проінформували Укрбюро Інтерполу в Києві, а автомобіль передали співробітникам Національної поліції.
На волинському пункті пропуску виявили крадений автомобіль. ФОТО

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Теги: Волинь, Доманове, автомобіль, крадіжка, прикордонник
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