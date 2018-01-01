Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині 13 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 10:00-13:00
Будинок культури, магазин „1001 дрібниць”, „АВС”+ресторан „Зустріч”, аптека м.Устилуг: вул. Гагаріна, Грушевського, Левінцова
2. 13:00-17:00
АЗС, метеорологічна станція
м.Вол.-Вол.:вул.Луцька, 207,213
Горохівський район
1. с. Верхостав
09:00-17:00
СФГ Зоря Тракторна бригада с. Верхостав
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Соснина частково
2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-122 для капітального ремонту ПЛ 10:00-17:00 с.Топилище частково
3. ПЛ-10кВ 04-06 для ремонту Р-207 і КТП-207 10:00-17:00 с.Древені,Лугове
Камінь-Каширський район
1. КТП-74 10:00 – 17:00 с.Бузаки, вул.І.Франка, вул.8 Березня
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ківерцівський район
1 КТП-75 10:00-15:00 c.Дідовичі c.Дідовичі/частково/
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-377 8:00-19:00 ферма с. Брюховичі
2. ПЛ – 10 кВ Л 16-05
(ТП-123,
ТП-554, ТП-59,
ТП-68, ТП-69,
ТП-109, ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей",
Львівська залізниця станція Стохід,
Ковельське Райво,
Церква с. М. Порськ,
Голобське споживче товариство,
Ковельське МТМО,
Вол.дирекція УДППЗ,
ФОП Орлюк А. О.,
ПАТ "Ковельмолоко",
Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,
с. Малий Порськ,
с. Свидники,
с. Борщівка.
Локачинський район
1.
9:00 – 17:00 «Хлібзавод Локачі» ПП Ревко В.М. Смт.Локачі вул.Степова
2 КТП-135 ПЛ-0,4кВ 9:00 – 17:00 с.Семереньки вул.Миру, вул.Центральна, вул. 1 Травня
місто Луцьк
1.
ТП-73
I СШ-0.4кВ
Кап ремонт
09:00-13:00
Прокуратура старий корпус
УВС громадська приймальня
Кооператив Спектр
Магазин-салон Крез
Магазин Смак
Магазин Маки
Виконавча служба
Перукарня
Магазин Пан Коцький Вул. Винниченка, 23-45
2. 13:00-17:00
Кафе мармелад
Уніка
Дядя піца
Кафе Волі, 6 Вул. Паркова, 3-9
Вул. Глушець, 9-15
Пр. Волі, 4Б
1. 09:00-13:00
Прокуратура старий корпус
УВС громадська приймальня
Кооператив Спектр
Магазин-салон Крез
Магазин Смак
Магазин Маки
Виконавча служба
Перукарня
Магазин Пан Коцький Вул. Винниченка, 23-45
Луцький район
2. 10:00 – 16:00
ТзОВ "КРІС-ВІТ УКРАЇНА"
Любомльський та Шацький райони
1. Л 26-01 оп 159-160 10:00 – 17:00 магазин с.Пульмо
2. КТП-447 Л-2 КТП-270 Л-1 10:00 – 18:00 магазин с.Пульмо вул. Незалежності
Любешівський район
1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-122 10:00 - 17:00 с. Бірки, вул. Соборності, Партизанська, Поліська
2 ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-227 10:00 - 17:00 с. Деревок, вул. Квітнева
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 10:00-17:00 Заготконтора Маневицької райспоживспілки (овочесховище), ФОП Жовнерук Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Жовнерук Марія Данилівна (комплекс). смт. Маневичі
вул. Л. Українки.
2. ПЛ-10 кВ, Л-29-03 для ремонту ПР-10 КТП-190 від ЛР-175 до ЛР-90 11:00-17:00 КТП-210, смт. Колки - ФОП Обруснік М.Ф. (деревообробний цех), ФОП Момотюк Б.П. (млин), ФОП Обруснік А.Ф. (деревообробний цех), ФОП Писарський Петро Петрович (складські приміщення).
КТП-190, с. Острови - Колківське споживче товариство (прод.товари), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-188, смт. Колки - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).
КТП-211, с. Острови - ФОП Якимович Іван Петрович, ФОП Шарамко Олександр Володимирович.
місто Нововолинськ
1. 08:00-18:00
Магазин «Успіх», «Форум»
м.Нововолинськ
вул.Сірка, 1-7
2. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Івасюка, 34, 36
вул.Гірнича, 1-27, 8-34
вул.Молодіжна, 17, 18
Рожищенський район
1.9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..
3. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-355 9:00-17:00 с.Ясенівка клуб с.Ясенівка вул. Новосадів, Поштова, Медова, Радянська.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.
Старовижівський район
1. КТП-212 10:00-17:00 с Смідин вул: Жовтнева, Калініна, Шкільна
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-64-04
КТП-230
10:00-16:30 ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В.-
стельмашня кузні, ФОП Черенова – магазин, ФАП с.Годовичі
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби
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Володимир-Волинський район
1. 10:00-13:00
Будинок культури, магазин „1001 дрібниць”, „АВС”+ресторан „Зустріч”, аптека м.Устилуг: вул. Гагаріна, Грушевського, Левінцова
2. 13:00-17:00
АЗС, метеорологічна станція
м.Вол.-Вол.:вул.Луцька, 207,213
Горохівський район
1. с. Верхостав
09:00-17:00
СФГ Зоря Тракторна бригада с. Верхостав
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Соснина частково
2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-122 для капітального ремонту ПЛ 10:00-17:00 с.Топилище частково
3. ПЛ-10кВ 04-06 для ремонту Р-207 і КТП-207 10:00-17:00 с.Древені,Лугове
Камінь-Каширський район
1. КТП-74 10:00 – 17:00 с.Бузаки, вул.І.Франка, вул.8 Березня
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ківерцівський район
1 КТП-75 10:00-15:00 c.Дідовичі c.Дідовичі/частково/
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-377 8:00-19:00 ферма с. Брюховичі
2. ПЛ – 10 кВ Л 16-05
(ТП-123,
ТП-554, ТП-59,
ТП-68, ТП-69,
ТП-109, ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей",
Львівська залізниця станція Стохід,
Ковельське Райво,
Церква с. М. Порськ,
Голобське споживче товариство,
Ковельське МТМО,
Вол.дирекція УДППЗ,
ФОП Орлюк А. О.,
ПАТ "Ковельмолоко",
Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,
с. Малий Порськ,
с. Свидники,
с. Борщівка.
Локачинський район
1.
9:00 – 17:00 «Хлібзавод Локачі» ПП Ревко В.М. Смт.Локачі вул.Степова
2 КТП-135 ПЛ-0,4кВ 9:00 – 17:00 с.Семереньки вул.Миру, вул.Центральна, вул. 1 Травня
місто Луцьк
1.
ТП-73
I СШ-0.4кВ
Кап ремонт
09:00-13:00
Прокуратура старий корпус
УВС громадська приймальня
Кооператив Спектр
Магазин-салон Крез
Магазин Смак
Магазин Маки
Виконавча служба
Перукарня
Магазин Пан Коцький Вул. Винниченка, 23-45
2. 13:00-17:00
Кафе мармелад
Уніка
Дядя піца
Кафе Волі, 6 Вул. Паркова, 3-9
Вул. Глушець, 9-15
Пр. Волі, 4Б
1. 09:00-13:00
Прокуратура старий корпус
УВС громадська приймальня
Кооператив Спектр
Магазин-салон Крез
Магазин Смак
Магазин Маки
Виконавча служба
Перукарня
Магазин Пан Коцький Вул. Винниченка, 23-45
Луцький район
2. 10:00 – 16:00
ТзОВ "КРІС-ВІТ УКРАЇНА"
Любомльський та Шацький райони
1. Л 26-01 оп 159-160 10:00 – 17:00 магазин с.Пульмо
2. КТП-447 Л-2 КТП-270 Л-1 10:00 – 18:00 магазин с.Пульмо вул. Незалежності
Любешівський район
1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-122 10:00 - 17:00 с. Бірки, вул. Соборності, Партизанська, Поліська
2 ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-227 10:00 - 17:00 с. Деревок, вул. Квітнева
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 10:00-17:00 Заготконтора Маневицької райспоживспілки (овочесховище), ФОП Жовнерук Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Жовнерук Марія Данилівна (комплекс). смт. Маневичі
вул. Л. Українки.
2. ПЛ-10 кВ, Л-29-03 для ремонту ПР-10 КТП-190 від ЛР-175 до ЛР-90 11:00-17:00 КТП-210, смт. Колки - ФОП Обруснік М.Ф. (деревообробний цех), ФОП Момотюк Б.П. (млин), ФОП Обруснік А.Ф. (деревообробний цех), ФОП Писарський Петро Петрович (складські приміщення).
КТП-190, с. Острови - Колківське споживче товариство (прод.товари), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-188, смт. Колки - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).
КТП-211, с. Острови - ФОП Якимович Іван Петрович, ФОП Шарамко Олександр Володимирович.
місто Нововолинськ
1. 08:00-18:00
Магазин «Успіх», «Форум»
м.Нововолинськ
вул.Сірка, 1-7
2. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Івасюка, 34, 36
вул.Гірнича, 1-27, 8-34
вул.Молодіжна, 17, 18
Рожищенський район
1.9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..
3. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-355 9:00-17:00 с.Ясенівка клуб с.Ясенівка вул. Новосадів, Поштова, Медова, Радянська.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.
Старовижівський район
1. КТП-212 10:00-17:00 с Смідин вул: Жовтнева, Калініна, Шкільна
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-64-04
КТП-230
10:00-16:30 ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В.-
стельмашня кузні, ФОП Черенова – магазин, ФАП с.Годовичі
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби
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