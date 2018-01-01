Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 листопада

На Волині 13 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 10:00-13:00Будинок культури, магазин „1001 дрібниць”, „АВС”+ресторан „Зустріч”, аптека м.Устилуг: вул. Гагаріна, Грушевського, Левінцова2. 13:00-17:00АЗС, метеорологічна станціям.Вол.-Вол.:вул.Луцька, 207,2131. с. Верхостав09:00-17:00СФГ Зоря Тракторна бригада с. Верхостав1. 9:00-17:00с.Соснина частково2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-122 для капітального ремонту ПЛ 10:00-17:00 с.Топилище частково3. ПЛ-10кВ 04-06 для ремонту Р-207 і КТП-207 10:00-17:00 с.Древені,Лугове1. КТП-74 10:00 – 17:00 с.Бузаки, вул.І.Франка, вул.8 Березня2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1 КТП-75 10:00-15:00 c.Дідовичі c.Дідовичі/частково/1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-377 8:00-19:00 ферма с. Брюховичі2. ПЛ – 10 кВ Л 16-05(ТП-123,ТП-554, ТП-59,ТП-68, ТП-69,ТП-109, ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей",Львівська залізниця станція Стохід,Ковельське Райво,Церква с. М. Порськ,Голобське споживче товариство,Ковельське МТМО,Вол.дирекція УДППЗ,ФОП Орлюк А. О.,ПАТ "Ковельмолоко",Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,с. Малий Порськ,с. Свидники,с. Борщівка.1.9:00 – 17:00 «Хлібзавод Локачі» ПП Ревко В.М. Смт.Локачі вул.Степова2 КТП-135 ПЛ-0,4кВ 9:00 – 17:00 с.Семереньки вул.Миру, вул.Центральна, вул. 1 Травня1.ТП-73I СШ-0.4кВКап ремонт09:00-13:00Прокуратура старий корпусУВС громадська приймальняКооператив СпектрМагазин-салон КрезМагазин СмакМагазин МакиВиконавча службаПерукарняМагазин Пан Коцький Вул. Винниченка, 23-452. 13:00-17:00Кафе мармеладУнікаДядя піцаКафе Волі, 6 Вул. Паркова, 3-9Вул. Глушець, 9-15Пр. Волі, 4Б1. 09:00-13:00Прокуратура старий корпусУВС громадська приймальняКооператив СпектрМагазин-салон КрезМагазин СмакМагазин МакиВиконавча службаПерукарняМагазин Пан Коцький Вул. Винниченка, 23-452. 10:00 – 16:00ТзОВ "КРІС-ВІТ УКРАЇНА"1. Л 26-01 оп 159-160 10:00 – 17:00 магазин с.Пульмо2. КТП-447 Л-2 КТП-270 Л-1 10:00 – 18:00 магазин с.Пульмо вул. Незалежності1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-122 10:00 - 17:00 с. Бірки, вул. Соборності, Партизанська, Поліська2 ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-227 10:00 - 17:00 с. Деревок, вул. Квітнева1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 10:00-17:00 Заготконтора Маневицької райспоживспілки (овочесховище), ФОП Жовнерук Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Жовнерук Марія Данилівна (комплекс). смт. Маневичівул. Л. Українки.2. ПЛ-10 кВ, Л-29-03 для ремонту ПР-10 КТП-190 від ЛР-175 до ЛР-90 11:00-17:00 КТП-210, смт. Колки - ФОП Обруснік М.Ф. (деревообробний цех), ФОП Момотюк Б.П. (млин), ФОП Обруснік А.Ф. (деревообробний цех), ФОП Писарський Петро Петрович (складські приміщення).КТП-190, с. Острови - Колківське споживче товариство (прод.товари), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-188, смт. Колки - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).КТП-211, с. Острови - ФОП Якимович Іван Петрович, ФОП Шарамко Олександр Володимирович.1. 08:00-18:00Магазин «Успіх», «Форум»м.Нововолинськвул.Сірка, 1-72. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Івасюка, 34, 36вул.Гірнича, 1-27, 8-34вул.Молодіжна, 17, 181.9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-355 9:00-17:00 с.Ясенівка клуб с.Ясенівка вул. Новосадів, Поштова, Медова, Радянська.5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна.6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.1. КТП-212 10:00-17:00 с Смідин вул: Жовтнева, Калініна, Шкільна1. ПЛ-10 кВ Л-64-04КТП-23010:00-16:30 ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В.-стельмашня кузні, ФОП Черенова – магазин, ФАП с.Годовичі2. ПЛ-0,4 кВКТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби