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Волинян запрошують до участі у донорському проекті

Волинян запрошують до участі у донорському проекті
У Ковелі активісти закликають взяти участь у благодійному проекті і стати донором крові.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці проекту «Одна кров Ковель» у соціальній мережі Facebook.

Активісти стверджують: «Кров - це життя! І для когось це не абстрактна фраза, а надія на одужання! Сучасна медицина має тисячі лікувальних препаратів, але медики сходяться на одному: ніщо не може замінити людську кров. Тож донори потрібні хворим людям завжди, щохвилини!»

Вже цього четверга, 15 листопада, відбудеться планова здача крові в рамках донорського проекту. Збір о 09:00 біля воріт при в'їзді на територію Ковельського МТМО (центральна районна лікарня ).

Волинян запрошують до участі у донорському проекті

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Теги: донор, кров
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