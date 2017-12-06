Волинян запрошують до участі у донорському проекті

У Ковелі активісти закликають взяти участь у благодійному проекті і стати донором крові.Про це йдеться у повідомленні на сторінці проекту «Одна кров Ковель» у соціальній мережі Facebook.Активісти стверджують: «Кров - це життя! І для когось це не абстрактна фраза, а надія на одужання! Сучасна медицина має тисячі лікувальних препаратів, але медики сходяться на одному: ніщо не може замінити людську кров. Тож донори потрібні хворим людям завжди, щохвилини!»Вже цього четверга, 15 листопада, відбудеться планова здача крові в рамках донорського проекту. Збір о 09:00 біля воріт при в'їзді на територію Ковельського МТМО (центральна районна лікарня ).