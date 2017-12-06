Волинян запрошують до участі у донорському проекті
Сьогодні, 22:28
У Ковелі активісти закликають взяти участь у благодійному проекті і стати донором крові.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці проекту «Одна кров Ковель» у соціальній мережі Facebook.
Активісти стверджують: «Кров - це життя! І для когось це не абстрактна фраза, а надія на одужання! Сучасна медицина має тисячі лікувальних препаратів, але медики сходяться на одному: ніщо не може замінити людську кров. Тож донори потрібні хворим людям завжди, щохвилини!»
Вже цього четверга, 15 листопада, відбудеться планова здача крові в рамках донорського проекту. Збір о 09:00 біля воріт при в'їзді на територію Ковельського МТМО (центральна районна лікарня ).
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці проекту «Одна кров Ковель» у соціальній мережі Facebook.
Активісти стверджують: «Кров - це життя! І для когось це не абстрактна фраза, а надія на одужання! Сучасна медицина має тисячі лікувальних препаратів, але медики сходяться на одному: ніщо не може замінити людську кров. Тож донори потрібні хворим людям завжди, щохвилини!»
Вже цього четверга, 15 листопада, відбудеться планова здача крові в рамках донорського проекту. Збір о 09:00 біля воріт при в'їзді на територію Ковельського МТМО (центральна районна лікарня ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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