На волинян, які відмовилися служити в армії, завели «кримінал»

На Волині триває осінньо-зимовий призов на строкову військову службу.Про це говорили на тематичній нараді під керівництвом заступника голови облдержадміністрації12 листопада, - інформує відділ інформаційної політики ОДА.Тож, як підвищити авторитет військової служби та владнати проблему ухилення чоловіків від призову до ЗСУ, на нараді вирішували разом із військовим комісаром Волинського обласного військового комісаріату Романом Куликом та представниками громадських організацій регіону, котрі співпрацюють безпосередньо з учасниками АТО/ООС або ж членами їхніх родин.Однак, у Нововолинську, до прикладу, станом на сьогодні при плані у 47 чоловік, на обласний збірний пункт направлено – 12. Щодо Ратнівщини, то там більше 10 призовників пройшли медогляд та готові до відправки на службу до Збройних Сил України, Нацгвардії або Державної спеціальної служби транспорту.Як зазначає Роман Кулик, упродовж двох наступних тижнів від Волині мають призвати 180 молодих людей. Що стосується ухилення від призову, то на його переконання, проблему слід розглядати у кількох площинах.Передусім, варто посилити покарання за ухилення від служби. Нині ж на Волині заведені 29 кримінальних справ на тих чоловіків, котрі категорично відмовилися йти на строкову службу до армії. Є й ті, кого засудили за цією статтею.Ще одна проблема – виїзд за кордон молодих людей призовного віку.По тому свої думки з приводу ухилення чоловіків від призову до армії висловили представники організацій учасників членів АТО. Зокрема, вони наголосили на необхідності більш активно проводити патріотично-виховну роботу серед школярів та студентів, пропрацювати механізми вручення повісток разом із представниками головного управління Національної поліції в області, а також створити військовий підрозділ «Мажор», котрий складався б виключно з тих, хто використовуючи власне матеріальне чи владне становище, або ж протекцію інших людей, зміг уникнути строкової служби., голова неурядової громадської організації членів родин загиблих в АТО «Надія», додала:"Де наші чоловіки? В нас немає чоловіків? Повістки потрібно носити всім. І тим, хто з бідних сімей, і тим, хто з забезпечених. В Ізраїлі служать усі. І навіть жінки. Є закон та справедливість".Також жінка зазначає, що учасники антитерористичної операції після повернення додому часто зіштовхуються з несправедливістю у вирішенні питань із наданням землі, пільговим перевезенням у транспорті, наданням послуг у медичних закладах."В мене два сина було. Залишився один. Але вони служили обидва. Вони наслідували приклад чоловіка. Старший син сказав, що якщо батько служив, то і я піду. Менший від нього також не відстав та пішов до армії" - продовжила пані Любов.Згодом обидва сини Любові Карабан вирішили поїхати на схід, аби захищати кордони від російського агресора. Молодший Артем – у 2014-у загинув під Савур-Могилою. Тож, жінка добре розуміє мам, які бояться відпускати своїх синів не те, що брати участь в Операції Об’єднаних Сил, але служити в армії.