Луцьких комунальників просять прибрати за собою. ФОТО





Про це Наталя Гнітецька написала на порталі



Вона зазначила, що гілки лежать над дорогою протягом тривалого часу.



«Лежать настільки давно, що вже і посохли. І це вже не перший випадок», – пише Наталя.



«По-перше, необхідно прибрати це гіляччя, оскільки воно псує вигляд, заважає проходу і загалом не повинно там лежати.



По-друге, чому щоразу після обрізки дерев необхідно писати нагадування відповідній службі про потребу прибрати за собою?» – обурюється лучанка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Даньшина лежить купа гілок після обрізування дерев.Про ценаписала на порталі «Відкрите місто» Вона зазначила, що гілки лежать над дорогою протягом тривалого часу.«Лежать настільки давно, що вже і посохли. І це вже не перший випадок», – пише Наталя.«По-перше, необхідно прибрати це гіляччя, оскільки воно псує вигляд, заважає проходу і загалом не повинно там лежати.По-друге, чому щоразу після обрізки дерев необхідно писати нагадування відповідній службі про потребу прибрати за собою?» – обурюється лучанка.

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