Луцьких комунальників просять прибрати за собою. ФОТО
Сьогодні, 18:28
У Луцьку на вулиці Даньшина лежить купа гілок після обрізування дерев.
Про це Наталя Гнітецька написала на порталі «Відкрите місто».
Вона зазначила, що гілки лежать над дорогою протягом тривалого часу.
«Лежать настільки давно, що вже і посохли. І це вже не перший випадок», – пише Наталя.
«По-перше, необхідно прибрати це гіляччя, оскільки воно псує вигляд, заважає проходу і загалом не повинно там лежати.
По-друге, чому щоразу після обрізки дерев необхідно писати нагадування відповідній службі про потребу прибрати за собою?» – обурюється лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Наталя Гнітецька написала на порталі «Відкрите місто».
Вона зазначила, що гілки лежать над дорогою протягом тривалого часу.
«Лежать настільки давно, що вже і посохли. І це вже не перший випадок», – пише Наталя.
«По-перше, необхідно прибрати це гіляччя, оскільки воно псує вигляд, заважає проходу і загалом не повинно там лежати.
По-друге, чому щоразу після обрізки дерев необхідно писати нагадування відповідній службі про потребу прибрати за собою?» – обурюється лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
УПЦ МП розриває взаємини з Вселенським патріархатом
Сьогодні, 18:38
До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» влаштують фешн-розіграш*
Сьогодні, 18:33
Луцьких комунальників просять прибрати за собою. ФОТО
Сьогодні, 18:28
Зона розваг для малюків у «Промені»*
Сьогодні, 18:15
У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО
Сьогодні, 18:03
Медіа