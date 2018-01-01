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Луцьких комунальників просять прибрати за собою. ФОТО

Луцьких комунальників просять прибрати за собою. ФОТО
У Луцьку на вулиці Даньшина лежить купа гілок після обрізування дерев.

Про це Наталя Гнітецька написала на порталі «Відкрите місто».

Вона зазначила, що гілки лежать над дорогою протягом тривалого часу.

«Лежать настільки давно, що вже і посохли. І це вже не перший випадок», – пише Наталя.

«По-перше, необхідно прибрати це гіляччя, оскільки воно псує вигляд, заважає проходу і загалом не повинно там лежати.

По-друге, чому щоразу після обрізки дерев необхідно писати нагадування відповідній службі про потребу прибрати за собою?» – обурюється лучанка.
Луцьких комунальників просять прибрати за собою. ФОТО
Луцьких комунальників просять прибрати за собою. ФОТО

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Теги: благоустрій, Луцьк, Даньшина, дерево, комунальники
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