У Луцьку вже два тижні шукають хлопця, який вночі зник на Ковельській
Сьогодні, 15:27
У Луцьку вже два тижні розшукують Барановича Олександра Сергійовича, 26 жовтня 1999 року народження, уродженця Любомльського району.
Хлопець у неділю 28 жовтня пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Прикмети: на вигляд 20 років, середнього зросту, худорлявий, волосся русяве.
Був одягнений у куртку темного кольору та кросівки чорного кольору.
Особливі прикмети: татуювання на лівій руці.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу місцезнаходження безвісти зниклого, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 0665403692, або на лінію служби «102».
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Хлопець у неділю 28 жовтня пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Прикмети: на вигляд 20 років, середнього зросту, худорлявий, волосся русяве.
Був одягнений у куртку темного кольору та кросівки чорного кольору.
Особливі прикмети: татуювання на лівій руці.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу місцезнаходження безвісти зниклого, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 0665403692, або на лінію служби «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 15:27
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