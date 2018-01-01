Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 листопада





У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до 0…+2 градусів, удень – +4…+7. Вітер північний, східний, північно-східний і північно-західний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до 0…+2 градусів, удень – +4…+7. Вітер північний, східний, північно-східний і північно-західний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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