Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до 0…+2 градусів, удень – +4…+7. Вітер північний, східний, північно-східний і північно-західний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до 0…+2 градусів, удень – +4…+7. Вітер північний, східний, північно-східний і північно-західний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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