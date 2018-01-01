Із авто у Нововолинську поцупили обігрівач і злили пальне





Про це передає



У Нововолинську біля будинку № 6 у п’ятому мікрорайоні був припаркований бус Renault синього кольору. Злодії винесли з нього автономний обігрівач салону Webasto, вартістю 450 доларів, та домкрат. До того ж, злили 20 літрів солярки.



Автомобіль відкрили так, що немає жодних слідів, замки не зламані. В бусі лежала дорожня жовта сумка. Ймовірно, злочинці поклали в неї крадене.



Видання закликає мешканців сусідніх будинків, які могли щось бачити, повідомити про це.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 5-му мікрорайоні Нововолинська невідомі обікрали бус та злили солярку. Очевидців події просять відгукнутися.Про це передає Буг У Нововолинську біля будинку № 6 у п’ятому мікрорайоні був припаркований бус Renault синього кольору. Злодії винесли з нього автономний обігрівач салону Webasto, вартістю 450 доларів, та домкрат. До того ж, злили 20 літрів солярки.Автомобіль відкрили так, що немає жодних слідів, замки не зламані. В бусі лежала дорожня жовта сумка. Ймовірно, злочинці поклали в неї крадене.Видання закликає мешканців сусідніх будинків, які могли щось бачити, повідомити про це.

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