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Із авто у Нововолинську поцупили обігрівач і злили пальне

Із авто у Нововолинську поцупили обігрівач і злили пальне
У 5-му мікрорайоні Нововолинська невідомі обікрали бус та злили солярку. Очевидців події просять відгукнутися.

Про це передає Буг.

У Нововолинську біля будинку № 6 у п’ятому мікрорайоні був припаркований бус Renault синього кольору. Злодії винесли з нього автономний обігрівач салону Webasto, вартістю 450 доларів, та домкрат. До того ж, злили 20 літрів солярки.

Автомобіль відкрили так, що немає жодних слідів, замки не зламані. В бусі лежала дорожня жовта сумка. Ймовірно, злочинці поклали в неї крадене.

Видання закликає мешканців сусідніх будинків, які могли щось бачити, повідомити про це.

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Теги: злодій, Волинь
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