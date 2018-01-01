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Генерал запасу СБУ розповів, скільки агентів Кремля ховається під рясами в Україні

Генерал запасу СБУ розповів, скільки агентів Кремля ховається під рясами в Україні
Перед Собором Московського Патріархату СБУ не впустила в Україну ректора Московської духовної академії, який на цей Собор їхав.

Про це заявив в програмі «Інформаційний вечір» генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун, - передає 5 канал.

На запитання ведучого, скільки силової агентури, зав'язаної на Москву, ховається під рясами в Україні, Ягун сказав: "Я думаю, дуже багато. Чому багато, тому що дуже багато є прикладів – я їх особисто знаю. У мене був товариш, з яким разом служили. Він закінчував прикордонне училище імені Голіцина в Москві. Воно тоді було училищем КДБ СРСР, зараз воно ФСБ. І я його раз запитав: от ти ходиш в церкву на Подолі, а чому саме в ту церкву? А він каже, мовляв, мені там зручніше, я там священика знаю, ми разом вчилися в одному училищі. І це один із прикладів, коли несподівані такі от речі випливають на поверхню. І це непоодинокі факти, коли колишні офіцери та колишні силовики якось так дивно переорієнтуються».

Ягун також оцінив, наскільки СБУ «тримає руку на пульсі» агентури Кремля в Україні: «Я буду казати не від СБУ, а від себе особисто. Я сподіваюся, що тримає. Такий висновок можна зробити з того, що був заборонений в'їзд в Україні ректору Московської духовної академії. Це знаковий крок, бо після цього був даний такий меседж до Московського Патріархату, що «ходоки» ваші тут точно не потрібні і Україна контролює ситуацію. Він же не просто так приїжджав. Він якраз приїжджав, аби підготувати цей собор (УПЦ Москвоського Патріархату, – ред.), що вчора був. І якраз він мав привезти певні інструкції. Зрозуміло, що це не було вказано офіційно, але насправді це мало бути підготовкою. І один з кроків – цей такий демарш щодо влади».

Генерал запасу СБУ також сказав, що на його думку, «у Московського Патріархату в Україні нині величезна проблема, бо Московський Патріархат і взагалі московське православ'я дуже відрізняється від українського православ'я. Так, українське православ'я завжди було опозиційним до влади і намагалося наблизити до себе і якісь опозиційні рухи. І це було не тільки під час радянської влади, а й при царській владі. І зараз при Україні вона не була змінена… І зараз ситуація видається дуже дивною, бо насправді Московський Патріархат апріорі не може існувати відділеним від держави».



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Теги: Московський патріархат, політика, СБУ
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