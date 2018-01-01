«Миколай про тебе не забуде»: на Волині волонтери привітають діток

У грудні у Волинській області відбудеться щорічна Всеукраїнська благодійна акція “Миколай про тебе не забуде”.Головна мета акції - привітати дітей сиріт, дітей-інвалідів, дітей із неблагополучних сімей та дітей, чиї батьки перебувають у зоні проведення ООС, або загинули у зоні АТО/ООС на Сході України, та подарувати їм подарунки до Дня Святого Миколая, - повідомили у луцькій мерії.Особливістю акції є Фабрика Святого Миколая, де волонтери формуватимуть подарунки. На фабрику всі охочі зможуть приносити іграшки, солодощі, дитячі книжечки, канцелярське приладдя.Помічники Святого Миколая формуватимуть зібрані подарунки та розвозитимуть їх по домівках та реабілітаційних центрах області.Фабрика Святого Миколая знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 11 (Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки).Деталі за телефоном 066 669 25 57 (керівник проекту).