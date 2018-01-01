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Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло після підвищення тарифів

Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло після підвищення тарифів
Журналісти підрахували, у скільки обійдеться лучанам оплата за теплопостачання після його подорожчання.

Про це повідомляє Твій портал.

Із 1 листопада газ для населення України подорожчав на 23,5%. Це підвищення було однією з основних умов МВФ. Журналісти вирішили підрахувати, у скільки обійдеться лучанам оплата за теплопостачання після його здорожчання.

У ДКП «Луцьктепло» зауважили, що до підняття тарифу вартість опалення 1 метра квадратного для населення становила 34,69 гривні. На сьогодні, попри оголошене підвищення ціни з 1 листопада, нові тарифи ще не затверджені. Проте, проект тарифу уже визначили – 42,39 гривні.

Беручи до уваги цю цифру та середню площу квартири у багатоповерхівці, журналісти визначили, що мешканці однокімнатної квартири платитимуть за опалення в середньому – від 1270 гривень, двокімнатної, в залежності від площі, – 1700–2200 гривень, трикімнатної - від 2500–3000 гривень.

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Теги: опалення, Луцьк
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